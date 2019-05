Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Blanca conduce Ursula alla follia!

Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalle puntate spagnole della soap ci rivelano che presto potremo vedere Ursula pagare per tutte le sue malefatte e a fare in modo che questo succeda sarà nientemeno che Blanca. Infatti, la giovane vorrà vendicarsi della madre per averle rubato il figlio Moises e per aver cercato di farla uscire di senno.

Blanca allestirà una messinscena talmente traumatizzante, che ad Ursula sembrerà di rivivere il proprio passato con i ricordi che inizieranno a tormentarla. La dark lady però non dovrà solo fare i conti con la giovane Dicenta, ma anche con Koval, il suo odiato padre, pronto a riservarle le medesime sofferenze che lei ha riservato alle sue due figlie, Olga e Blanca.

Anticipazioni Una Vita: il triste passato di Ursula

Membro dei Koval, una ricca e prestigiosa famiglia di Odessa, Ursula ha passato un’infanzia molto rigida e povera di affetto. Purtroppo, le ribellioni contro lo Zar, hanno costretto lei e la sua famiglia a rifugiarsi in Spagna, senza più denaro e possedimenti. I Koval cadranno in miseria e l’unica soluzione parrà un matrimonio combinato fra Ursula e un uomo molto ricco di nome Aleksander Makarov.

Mentre attenderà il suo promesso sposo, una giovanissima Ursula verrà assalita da due criminali che la violenteranno. Ormai disonorata, la poverina sarà rifiutata da Aleksander e dalla sua stessa famiglia. Abbandonata in mezzo alla strada e incinta, Ursula sarà costretta a scegliere tra Olga e Blanca quale delle sue figlie salvare.

Anche se il suo tragico passato poteva in qualche maniera giustificare l’abbandono di una delle piccole e il perché Ursula sia diventata la donna crudele che tutti conosciamo, non si capisce il suo accanimento successivo nei confronti di Blanca. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano però che questa sarà ripagata con la stessa moneta: venuto ad Acacias, Koval svergognerà e umilierà Ursula dinanzi alla sua nuova famiglia, gli Alday, per poi rinchiuderla in manicomio!