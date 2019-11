Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Armando ha una sorpresa per Susana

Gli spoiler spagnoli della telenovela “Una Vita” ci fanno scoprire nuove e appassionanti vicende inedite. Le puntate “Una Vita” le possiamo vedere sulla rete Mediaset, Canale 5, da lunedì a sabato alle 14,10. Scopriamo in anticipo cosa sta accadendo ai nostri protagonisti tramite le puntate spagnole della telenovela. Susana non accetta che Armando è un uomo divorziato, quindi rifiuta una proposta fatta dall’uomo. Armando ha proposto a Susana di andare a pranzo con un importante designer, un suo amico, ma lei rifiuta, anche se in realtà desidera tanto andare. L’ex diplomatico, nota che Susana lo evita, così affronta la donna e le chiede perché lo rifiuta.

Felipe, che ha incontrato di nuovo Marcia, sta lentamente riacquistando la gioia di vivere. Tuttavia, Marcia non lo è, ogni giorno che passa si sente sempre più in colpa per aver tradito suo marito, Santiago. Genoveva, che esamina tutti gli spostamenti di Felipe, sospetta che il suo cambio di umore sia dovuto al fatto che i due si sono rivisti. Cinta, che non capisce il suo ruolo, inizia a essere un po’ stanca del cinema. Alfonso, l’ha costretta a girare una scena spiacevole, in cui combatte con un’altra ballerina. Jose e Bellita consigliano alla figlia di chiedere la sceneggiatura ad Alfonso.

Susana, che ha evitato Armando, vuole saperne di più sul suo divorzio. Rosina parla con Armando e scopre che l’ex diplomatico ha una sorpresa per Susana. Armando ha prenotato l’intero ristorante per festeggiare una serata romantica con lei. Felipe è felice di nuovo con la donna che ama, entrambi hanno deciso di andare avanti con la relazione, nonostante i dubbi di Marcia.

Intanto, Genoveva, ha chiesto a Ursula di aiutarla a porre fine a quel rapporto. Nel frattempo, Rosina parla con Susana per convincerla ad andare all’appuntamento con Armando. Quando sono già nel mezzo dell’appuntamento, Armando si dichiara, e quando si scambiano un bacio, entrambi si rendono conto che qualcuno che li sta osservando, è Casilda.

Susana e Armando si rendono conto che Casilda li stava spiando tramite l’ordine di Rosina. Susana, imbarazzata dalla situazione, decide di andarsene. Tuttavia, un giorno riceve un messaggio da Armando, quindi Susana, senza pensarci troppo, va da lui. Marcia dice a Felipe che la relazione non può andare avanti e che per quanto si amino, devono smettere di incontrarsi. Alla fine, Genoveva, che è ancora molto interessata a Felipe, va a casa sua e gli chiede se sta vedendo Marcia.