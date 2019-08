Anticipazioni "Una Vita" puntata del 29 agosto 2019: Ursula in manicomio, Blanca si impietosisce

La puntata della soap opera Una Vita che andrà in onda giovedì 29 agosto 2019 ci mostra la nuova sorte di Ursula. La salute del colonnello Valverde continuerà a peggiorare e questo preoccuperà Silvia e Felipe. Un personaggio fa il suo ritorno ad Acacias 38 e porterà con sè scottanti rivelazioni.

Ursula paga per tutto il male che ha fatto. La donna ha orchestrato continuamente malefatte per il proprio tornaconto personale. La più grave, probabilmente, è quella architettata ai danni della sua stessa figlia, Blanca. La perfida dark lady ha fatto credere alla figlia di avere dato alla luce una bambina, nata senza vita. Blanca, invece, aveva partorito un maschietto, il piccolo Moises, nato in perfetta salute. Ursula lo aveva portato in un orfanotrofio e andava a visitarlo di notte.

La perfida dark lady aveva quasi portato Blanca alla follia con il suo raggiro. Ora, è proprio lei, Ursula, ad essere portata in manicomio. Il suo ricovero forzato avviene sotto gli occhi di tutta Acacias 38. Blanca, dopo avere fatto assaggiare alla madre la sua stessa medicina, si sente sola. Sua sorella Olga è morta e la madre è chiusa in manicomio.

Blanca si sente improvvisamente sola e in un inaspettato gesto di compassione e bontà decide di portare il piccolo Moises in visita alla madre al fine di farglielo vedere per l’ultima volta. Blanca e Diego hanno deciso di lasciare Acacias 38 e di trasferirsi a Huelva. Prima vogliono raccontare a tutti quanto la perfida dark lady ha sempre fatto, di nascosto, ai loro danni e a quelli di molti abitanti del quartiere.

La preoccupazione di Silvia e di Felipe per il colonnello Arturo Valverde cresce giorno dopo giorno. L’uomo è affatto da una grave patologia agli occhi e la sua capacità visiva deperisce. Se il colonnello non si sottoporrà ad un intervento quanto prima rischierà gravi complicanze. Arturo Valverde è stato visitato da un medico contattato dalla Reyes,il dottor Taronji, un esperto che ha comunicato al colonnello la necessità di di sottoporsi quanto prima . Quest’ultimo sarebbe un toccasana per risolvere il suo problema alla vista. Arturo, però, non vuole saperne di operarsi.

La cugina di Celia, Lucia, arriva ad Acacias 38 per fare visita alla cugina. Lucia non sa che sua cugina si trova in Inghilterra per fare una vacanza. La donna incontra Felipe. Lucia si confida con Felipe e rivela all’uomo rivelazioni scottanti sulle sue origini. I due divengono amici e si crea tra di loro un affiatamento importanti. L’avvocato sarà depositario di molti segreti che diverranno il fulcro delle prossime puntate.