Anticipazioni "Una Vita" del 6 agosto 2019: quale personaggio cercherà di suicidarsi con una revolver?

La soap opera iberica “Una Vita” a dispetto del caldo, non va in ferie. Poiché la longeva sopa “Beautiful” si regala tre settimane di stop, “Una Vita” per esigenze di palinsesto deve anticipare l’orario con cui viene trasmessa: partirà alle 13.45-13.50. Vediamo cosa ci riserva per la puntata di martedì 6 agosto 2019.

Carmen, la domestica della perfida dark lady, scopre una lettera a casa di Ursula. La domestica sta curiosando nello studio e trova una lettera. All’interno di quest’ultima c’è un messaggio criptico che Ursula rivolge ad un certo dottor Pallero. Carmen non capisce a cosa faccia riferimento la perfida dark lady che, nella lettera, scrive di dovere ritirare qualcosa per conto del dottor Pallero. Ma cosa sarà? E soprattutto, Carmen è davvero riuscita a non farsi scoprire mentre curiosava nello studio?

Nella punata del 6 agosto 2019 di di “Una Vita” un altro personaggioo viene acclamato come eroe: Jacinto salva Rosina. La donna ha rischiato di essere rapinata e l’uomo l’ha salvata. Per Acacias 38 Jacinto diviene un eroe e come tale viene acclamato. Jacinto, a dispetto della considerazione di cui gode ora, si sente triste e vorrebbe tornare alla sua vecchia vita. L’uomo era in campagna e curava un gregge di pecore, il suo sogno è quello di tornare a questa vita semplice e spartana, che ancora anela tanto.

Diego inizia a scoprire , parzialmente, la verità: nella clinica in Svizzera suo padre Jamie non è mai arrivato. Cosa è successo? L’uomo si interroga sulla vicenda e prima o poi scoprirà che a fare perire il genitore altro non è stato che il fratello Samuel.

Le sorprese in “Una Vita” per la puntata del 6 agosto 2019 non sono finite: Flora fa una confidenza importante a Paquito, ella prova dei sentimenti per un uomo. Quest’ultimo altri non è che El Peña: Flora è innamorata di lui ed egli ricambia, come si è potuto vedere poiché il giovane la osserva sempre e continua e nel passato l’ha sempre ritratta su di un taccuino che custodiva gelosamente.

In “Una Vita” uno dei personaggi tenerà il suicidio: è il colonnello Valverde. L’uomo concede alla domestica Agustina un mese di stipendio anticipato con la promessa da parte della donna di prendersi cura di Silvia. Agustina è preoccupata e informa di quanto successo Felipe. Riusciranno a fermare il colonnello Valverde prima che questo cerchi di spararsi con il suo revolver?