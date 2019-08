Anticipazioni "Una Vita" del 20 agosto: dove è finita Carmen?

Le anticipazioni per la puntata del 20 agosto della soap opera Una Vita ci mostrano, finalmente, una buona notizia. Quanto durerà questa situazione positiva? Tra dubbi, strategia e realtà che si rivelano viene mostrato uno scenario che si modella di volta in volta.

Nella puntata del 20 agosto di Una Vita Blanca, Diego e Samuel riescono finalmente a trovare il piccolo Moises. La famiglia è finalmente riunita, ma c’è ancora da temere la perfida Ursula. La dark lady non appena scopre tutto si adora. Ella ha sempre agito per nuocere a tutti, anche alla sua stessa figlia. Nascondere il suo stesso nipote, facendo credere a Blanca di avere partorito una creatura senza vita, è stato un gesto quanto più meschino. Ursula medita vendetta: la sua sconfinata cattiveria non ha limiti.

Nella puntata del 20 agosto di Una Vita scopriamo che sorgono delle diatribe tra Felipe e Iñigo. Come mai? Cosa accade tra i due uomini? Felipe si dice contrario a quanto Iñigo ha chiesto: egli non accetta di corrompere Cesareo. Iñigo vorrebbe che Cesareo affermasse falsità, ma Felipe è palesemente in disaccordo.

Felipe, allora, si rivolge ad Antoñito per sapere dove sia El Peña. È necessario che quest’ultimo si addossa la responsabilità di tutto al fine di scagionare Flora.

Nella puntata del 20 agosto di Una Vita Rosina chiede ripetutamente a Leonir di interrompere la sua storia d’amore con Iñigo. Leonor si rifiuta di mettere fine alla sua relazione.

Nella puntata del 20 agosto di Una Vita Arturo Valverde non vuole confessare a Silvia della sua malattia. L’uomo, un fiero militare, già fatica ad accettare la propria condizione: egli è affetto da una patologia che lo porterà alla cecità. Arturo non accetterebbe mai che Silvia resti con lui solo perche spinta dalla pietà. Arturo Valverde, allora, cerca di allontanare la donna da lui. Egli chiede a Esteban di convincere la donna ad accompagnarlo nel viaggio in Groenlandia.

Nella puntata del 20 agosto di Una Vita Fabiaba, che si trova in ospedale per fare visita a Carmen, va a comprare delle brioche. Carmen è stata ferita da Ursula che in preda ad un raptus, l’ha accoltellata. Quando Fabiana torna Carmen è scomparsa. Dove è finita la donna?