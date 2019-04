Anticipazioni “Una Vita”, dal 28 aprile al 4 maggio: Diego e Blanca si lasciano?

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per svelarci la trama delle puntate in onda fra domenica 28 aprile e sabato 4 maggio 2019. Inigo conosce Rubiales, l’editore che pubblicherà la biografia di suo padre Cesar, e che verrà scritta da Leonor. In seguito, la giovane affronta Inigo, dicendogli che gli sta raccontando un mare di bugie. I domestici si sfidano a chi strilla più forte: Casilda sembra la più forte, ma Servante è sicuro di batterla. Trini e Ramon ricevono una lettera da Parigi da parte di Maria Luisa. Intanto Diego fa sapere ai Palacios che presto il rappresentante dei lavoratori della miniera si recherà da loro per discutere.

Jaime incontra Fabiana, ma questa è costretta a tenergli nascosta la verità perché minacciata da Ursula. Intanto Diego si reca in ospedale per dei controlli. Tutti restano sconvolti quando apprendono che il rappresentante dei minatori non è altri che Huertas, l’ex amante di Felipe. Per aiutare Flora a rilanciare la Deliciosa, Leonor le propone di istituire nel locale dei circoli per letterati. Capito di non poter battere Casilda, Servante si ritira fingendo di avere un dolore alla gola: il suo posto viene preso da Trini. Carmen e Fabiana litigano per via di Ursula. Arturo viene a sapere che Silvia prenderà parte ad una nuova competizione di scherma. Corrotto da Samuel e Ursula, Briz dice a Diego che è di nuovo affetto dal mercurialismo e che gli resta poco da vivere. Intanto Jaime rimprovera Samuel per avergli nascosta la malattia di Diego.

Dopo accurate indagini, Riera comunica ad Ursula che le cicatrici che Olga e Blanca portano appartengono ai Koval, una importante famiglia russa. Celia è turbata dal ritorno di Huertas ma evita di parlarne con Felipe. Intanto Casilda sconfigge Trini nella gara di strilli. Durante il circolo letterario, Leonor si rende conto di provare qualcosa per Inigo e lo confida all’amica Blanca. Silvia si arrabbia con Arturo, perché questo aveva cercato di difenderla da un’aggressione durante il torneo di scherma.

Carmen capisce che Ursula ha chiamato Riera per scoprire qualcosa di importante, mentre Arturo decide di dichiararsi a Silvia. Blanca incita Diego ad invitare il padre a cena per chiarirsi con lui. I minatori del giacimento picchiano l’incaricato di Ramon. Inigo continua a distribuire articoli di contrabbando alla Deliciosa durante i party notturni, e in una di queste feste invita ad unirsi anche Antonito. Agustina consiglia a Casilda di organizzare un incontro fra Marcelina e Jacinto.

Una Vita: anticipazioni trame dal 28 aprile al 4 maggio 2019

Silvia incontra Carvajal, l’uomo che l’ha aggredita al torneo: dal dialogo si capisce che i due sono in combutta e che lei si è avvicinata al colonnello per dei secondi fini. Samuel inizia ad avere dei dubbi sul piano che ha architettato con Ursula per allontanare il fratello da Blanca. Le anticipazioni di Una Vita ci dicono inltre che Diego conferma a Jaime di essere malato. Silvia dice a Carvajal che continuerà ad avere rapporti con Arturo, al fine di infiltrarsi nel Circolo dei Patrioti.

Carmen vuole scoprire su cosa Riera è stato chiamato ad investigare da Ursula. Intanto Susana inizia ad avere dei sospetti sulle feste che si tengono alla Deliciosa e decide di parlarne coi vicini. Felipe e Ramon vanno per appurare cosa succedono, ma finiscono per unirsi anche loro agli incontri notturni di Inigo, perché affascinati dalla storia degli articoli di contrabbando. Marcelina e Jacinto ballano insieme durante la festa per il Carnevale. Diego trova in Huertas la persona giusta con cui confidarsi e le rivela che gli resta poco da vivere.

Dietro consiglio di Ursula, Samuel inizia ad avvicinarsi a Diego e a Blanca. L’Alday junior prende anche le difese del fratello con i vicini per la faccenda della miniera. Susana mette in guardia Silvia su Arturo, ma lei non sembra ascoltarla. Huertas e Diego comunicano a Ramon che il responsabile dell’aggressione al suo dipendente si costituirà alle autorità, ma in cambio non ci dovranno essere delle rappresaglie. Anche Rosina partecipa alle feste alla Deliciosa.

Diego chiede a Samuel di badare a Blanca una volta che lui non ci sarà più. Il generale Zavala consente ad Arturo di far entrare anche Silvia al circolo. Intanto Blanca nota lo strano comportamento di Diego e lo spinge a confidarsi. Il giovane, però, continua a tenere nascosta della sua “malattia” l’amata, nonostante l’opinione contraria di Huertas. I vicini mentono a Susana, dicendo che durante le feste di Flora e Inigo non avviene nulla di strano.

Jaime rivela a Blanca che Diego non ritornerà più perché ha chiesto lui di cessare la loro relazione avvolta nel peccato. In realtà, l’uomo ha solo assecondato il volere del figlio che gli chiedeva di allontanare la Dicenta per il bene suo e del bambino che questa porta in grembo. Intanto Jaime prova a convincere Diego a curarsi, ma lui annuncia che presto lascerà Acacias. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.