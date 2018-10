Anticipazioni "Una Vita" dal 22 al 26 ottobre: la fine di Cayetana

Le anticipazioni settimanali di Una Vita sono pronte a raccontarci cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018, su Canale 5 a partire dalle 14.10. Nei nuovi episodi della soap vedremo Ursula pianificare gli ultimi dettagli, prima di dare il colpo di grazia a Cayetana. Ma ci sarà un colpo di scena: una richiesta della Dicenta alla Sotelo. Di cosa si tratta? Nel frattempo Adela ritorna ad Acacias senza l’abito da religiosa. Simon le promette di aiutarla a ritrovare Carlos, ma l’intromissione di donna Susana complicherà molto la situazione. Antonito intanto accetta l’aiuto di Trini per conquistare il cuore di Lolita.

Lunedì 22 ottobre. Dopo aver trovato la lettera di Simon fatta a pezzi da una sua consorella, Adela riesce a rimetterla insieme e a leggerla. Sarà proprio questa missiva che farà prendere alla suora la decisione di lasciare la vita religiosa. Lo strano comportamento della giovane fa capire però che molto probabilmente sta nascondendo qualcosa. Intanto Ursula consegna una lettera a Jaime. Che l’uomo stia finalmente per scoprire chi è sua figlia?

Martedì 23 ottobre. Il contenuto della lettera non è quello che Jaime si aspettava. Infatti, la Dicenta continua a mantere segreto il nome della figlia del gioieliere, dicendogli che glielo dirà a tempo debito. Antonito promette ad Arturo che gli darà i suoi soldi, ma in realtà gli consegna quelli che avrebbe dovuto dare a Felipe. In tal modo dimostra al Valverde la buona riuscita dei suoi investimenti. Simon aiuta Adela che intanto ha abbandonato l’abito talare, cercandole un lavoro ed un posto in cui stare. Infatti Susana non vuole assumerla, perché non la vede di buon occhio. Celia si offre per accogliere Adela. Dopo la diffusione delle notizie sul suo conto, Cayetana ha perso tutto il suo prestigio e le sue amicizie potenti. Il giudice autorizza l’autopsia sul corpo di German De La Serna.

Una Vita: anticipazioni puntate dal 22 al 26 ottobre 2018

Mercoledì 24 ottobre. Cayetana è decisa ad abbandonare Acacias, ma Ursula non glielo permette, offrendole invece un modo per salvare la sua reputazione. Samuel e Jaime scoprono che Blanca conosce la lingua tedesca. Trini offre ad Antonito il suo aiuto per conquistare Lolita. Servante è convinto che Carmen stia mentendo e che non sia una domestica come dice. È sua intenzione quindi scoprire la verità.

Giovedì 25 ottobre. Adela ha uno scontro con Susana. Non vedendosi accettata dalla madre di Simon, la giovane pare intanto decisa a ritornare in convento. Il maggiordomo dei Valverde la convince poi a rintracciare Carlos, il suo ex fidanzato. Trini fa in modo che Antonito e Lolita cenino in casa da soli. Intanto arriva il risultato dell’autopsia sul corpo del povero German: l’uomo è stato avvelenato ed il veleno è lo stesso ritrovato in casa di Cayetana. L’ispettore Mendez chiede così il permesso per arrestare la vedova De La Serna.

Venerdì 26 ottobre. Ursula vuole rivelare a Cayetana il nome del suo vero padre. Ma, come era prevedibile, approfitta di questa informazione per ricattare la sua ex signora. La Dicenta porta a Teresa una lettera di Cayetana , nella quale questa confessa tutti i suoi crimini. Prima di lasciare il quartiere, Cayetana vuole sapere da Fabiana il nome del padre. Cosa succederà adesso? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.