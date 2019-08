Anticipazioni "Una Vita", dal 19 al 25 agosto 2019: Ursula compie un gesto estremo

Le anticipazioni sulla soap opera Una Vita per il periodo dal 19 al 25 agosto ci regalano uno scenario ricco di colpi di scena. Liberto si schiera dalla parte di Samuel. Il giovane entra in casa sua per ecuperare le immagini che ritraggono la santona, Cristina Novoa, grande amica di Ursula, o meglio sua complice nel procurare dolore a tutti gli abitanti di Acacias 38.

Arturo Valverde, dopo vari rimpensamenti e riflesioni, decide di rivelare la verità sul suo stato di salute. Il colonnello Valverde dice ad Esteban di essere molto malato: l’uomo, infatti, soffre di una progressiva forma di cecità che lo porterà a divenire non vedente. La soap Una Vita Acacias 38 ci permette anche di scoprire come prosegue la vicenda di Silvia.

Dopo il mancato appuntamento con il colonnello Valverde, Silvia non è stata più vista da nessuno. Dove si trova la donna? La convizione che sia capitato qualcosa di spiacevole inizia a divenire certezza. Esteban trova al’improvviso una pista da seguire e che potrebbe condurre da Silvia.

Liberto fa scagionare Samuel: il giovane era incarcerato con l’accusa dell’omicidio di Jamie, il suo stesso padre. Nel mentre si celebrano le esequie dell’uomo rinvenuto cadavere. El Peña confessa quanto sa di Leonor ed Eva e alla fine anche quest’ultima è costretta ad ammettere la verità. Leonor e Inigo fanno pace e nel medesimo istante Flora viene fermata dale guardie.

Le soprese per le anticipazioni di Una Vita per il periodo dal 19 al 25 agosto non sono finite: Ursula cerca di scappare da Acacias 38. Carmen, la domestica, cerca di impedire la fuga della donna. la perfida dark lady non è disposta a farsi ostacolaree reagisce con il solito atteggiamento rude che la contraddistingue. Ursula, diviene violenta e, impugnato un coltello, si accanisce su Carmen.

Quest’ultima viene ritrovata ferita da Samuel. Carmen dice a quest’ultimo dell’accaduto. Nel mentre Blanca riesce a risalire a dove si trovi sua madre: la donna è scappata con la complicitò di un cocchiere.