Anticipazioni "Una Vita" dal 13 al 19 ottobre: Carmen bacia Flora, si scopre chi è la vera madre di Casilda

Le anticipazioni per la soap opera iberica Una Vita per la settimana dal 13 al 19 ottobre ci rivelano Lucia è rimasta scossa dopo avere visto il dipinto che ritrae una donna che ha un ciondolo simile a quello che la madre le ha regalato. Chi è? La donna è la Marchesa di Valmes. Esiste un legame tra Lucia e quella famiglia. Lucia si confida con Padre Telmo ed egli afferma che farà delle ricerche per scoprire qualcosa. La donna ha trovato nell’uomo di fede un buon confidente, almeno, così pensa.

Lucia, alla fine, scopre qualcosa di importante in merito a questa situazione. La donna parla con Celia e le rivela questa nuova svolta nella sua vita. Qualcosa di significativo sulle origini di Lucia sembra essere emerso. Fabiana dispone che Maria debba stare forzatamente in soffitta, ma Casilda difende la donna accorrendo in suo aiuto. Le condizioni di salute di Servante continuano a peggiorare e l’uomo confessa quanto gli è capitato a Casilda. Successivamente le domestiche scoprono che Servante non è più in soffitta; l’uomo è scappato, è andato a prendere una nave per raggiungere Pacienca, il suo grande amore. Viene dato l’allarme e tutta Acacias 38 parte alla ricerca dell’uomo.

Samuel decide di volerne sapere di più sull’eredità dei Marchesi di Valmez. Egli decide di stringere un accordo con Joaquin. Il giovane Aldany prende questa decisione per tutelare Lucia o per approfittarsi di lei? Padre Telmo, a cui Lucia ha chiesto aiuto per dipanare l’ingarbugliata matassa sulle sue origini, rivela alla giovane quanto ha scoperto sulla sua famiglia. L’Alvarado rimane turbata dalle nuove informazioni ricevute. Lucia decide di riflettere su quanto ha appreso e chiede a Padre Telmo di unirsi a lei per un viaggio alla volta di Salamanca. Samuel dipinge malamente Padre Telmo con Lucia e scredita anche l’ordine religioso al quale appartiene. La donna, profondamente innamorata di Samuel, crede ad ogni cosa. L’Aldany rincara la dose asserendo che il religioso è interessato solo a appropriarsi dell’eredità della giovane.

Lucia parte per Salamanca, ma quando arriva fa una scoperta raccapricciante: Joaquin è morto. Poco prima aveva incontrato Samuel. Quest’ultimo ha un ruolo nella morte dell’uomo? Padre Telmo cerca di aprire gli occhi di Lucia su Samuel. Egli non è un brav’uomo e lei farebbe bene a non fidarsi di lui. Lucia non crede all’uomo e continua a fidarsi di Samuel. I due fanno una passeggiata, durante questo momento di svago vengono attaccati da alcuni banditi e il giovane Aldany viene ferito ad una mano. Maria viene licenziata da Higinio, ma è tutta una messa in scena. Maria dice a Leonor che Casilda è figlia sua e di Maximiliano, ma si raccomanda di mantenere il segreto. Non appena Leonor incontra Rosina rivela quanto appreso.

La notizia giunge, infine, anche a Fabiana. Dopo avere scoperto ciò ella concede a Maria di rimanere ancora in soffitta. Rosilda rivelerà a Casilda che è il suo vero padre. Servante rivela a Leonor della storia d’amore tra due donne: Martina e Heliodora. Leonor scrive un libro sulla vicenda e vende la storia all’impresario teatrale Benajmin Corral. Trini è molto felice del bambino che aspetta dal suo amato Ramon. Vuole benedire il piccolo che tiene in grembo tramite un rituale e obbliga Ramon a partecipare ad un rituale.