Anticipazioni "Una Vita": Blanca scopre di avere una sorella gemella

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che questa settimana assisteremo all’entrata in scena di Blanca, figlia nascosta di Ursula. Chiusa in manicomio per volontà della madre, la giovane si appresta a diventare una dei protagonisti della soap ambientata a calle Acacias e le sue vicende saranno ricche di colpi di scena.

La new entry infatti inizierà una storia con Samuel Alday, ma in realtà sarà attratta dal fratello di quest’ultimo Diego. Inoltre Blanca non esiterà a schierarsi contro sua madre Ursula in più occasioni. Come quando ad esempio scoprirà che questa ha assunto l’infermiera Castora, la stessa che la seviziava in manicomio, per uccidere Jaime Alday. L’uomo, come ricordiamo, era rimasto invalido a causa della bomba fatta esplodere dalla Dicenta a casa di Cayetana.

Questa situazione porterà poi Blanca a fare una clamorosa scoperta. Infatti quando Blanca sarà sul punto di rivelare a Samuel e Diego di Castora per impedire l’uccisione di Jaime, Ursula interverrà mostrando alla figlia un certificato di nascita dal quale si evince chiaramente che Blanca ha una sorella gemella di nome Olga.

Ovviamente Blanca resterà sconcertata di fronte a una tale scoperta e deciderà di non raccontare ai due fratelli Alday di Castora, anche se poi affronterà personalmente l’infermiera costringendola ad abbandonare la città.

Una Vita: Blanca vuole rintracciare la gemella

In seguito Ursula spiegherà alla figlia di aver messo al mondo due bambine, e questo poco prima di cominciare a lavorare per i Sotelo Ruz. Inoltre la Dicenta dirà di essere stata costretta a scegliere chi tenere tra lei e la sorellina, e di essersi basata per la scelta solo su una sua sensazione.

Ursula confesserà poi a Blanca di averla preferita alla sorella solo perché le sembrava di carattere più mite e quindi più incline ad obbedire ai suoi ordini. Quindi con tono di rimprovero dirà alla figlia “prediletta” che, se avesse saputo prima come sarebbe diventata, avrebbe fatto sicuramente una scelta diversa.

Cosa succederà a questo punto? Non potendo prevedere per quanto ancora Blanca terrà il segreto, Ursula decide di isolare la figlia provocando un litigio fra Samuel e Diego. Per raggiungere il suo scopo, Ursula si serve dell’attrazione che entrambi i fratelli Alday hanno per Blanca.

Dunque Ursula creerà la situazione per un bacio fra Diego e Blanca, ma nonostante l’improvviso ritorno a casa di Samuel, questo non coglierà i due flagrante. Nonostante il senso di colpa per aver tradito Samuel, la giovane verrà presa dal desiderio irrefrenabile di ritrovare la sorella Olga.