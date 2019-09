Anticipazioni "Una Vita", 3 settembre: Ursula ferisce Blanca

Nella puntata di “Una Vita” che andrà in onda martedì 3 settembre assistiamo ad un’ennessima tragedia che colpisce Diego e Blanca. Chi organizzerà una nuova malefatta ai danni della coppia? Flora è in preda alla disperazione per la sorte di El Peña. L’uomo è ancora in galera e la donna teme per la sorte che lo attende. Cosa ne sarà di lui? Reira, l’investigatore privato, scopre delle importanti rivelazioni su Samuel. L’investigatore dice a Diego di guardarsi le spalle dal proprio fratello. Cosa ha scoperto Reira su Samuel? L’uomo sta architettando qualcosa con Ursula.

Per El Peña le cose non sembrano mettersi bene. L’uomo si trova in galera perché accusato dell’omicidio dell’indiano. Flora è molto preoccupata per lui perché non sa che cosa gli accadrà . La donna sta pensando di vendere la sua pasticceria al fine di garantire a El Peña il miglior avvocato difensore del paese. Iñigo, il fratello della donna, si rifiuta di vendere La Deliziosa. La situazione è totalmente cambiata: prima era Iñigo che voleva vendere la pasticceria, mentre ora è verificato l’evento opposto. Poco tempo prima, infatti, Iñigo voleva vendere La Deliciosa per partire con Leonor. I due fratelli, avevano rifiutato la generosa offerta di Ramon Palacios. Ora la situazione è mutata, cosa accadrà a El Peña?

Blanca e Diego stanno per lasciare Acacias 38, i due ricominceranno una nuova vita con il loro piccolo Moises, finalmente ritrovato. La coppia vuole andare via dal luogo che ha visto snodarsi le vicende tragiche che gli hanno colpiti. Lucia organizza per loro una festa di addio, cosicché possano essere salutati da tutti i loro amici. Lucia invita anche Samuel, l’uomo ha catturato l’interesse della donna. Samuel non è interessato a Lucia, ma è ancora innamorato di Blanca. Durante la festa Reira avvicina Diego e dice all’uomo di stare attento al fratello. L’investigatore consiglia a Diego di guardarsi le spalle da Samuel. Cosa sa l’investigatore? Perché parla così? Ha scoperto qualche nuova malefatte orchestrata dal più giovane di casa Aldany?

Samuel fa di tutto per impedire la partenza di Blanca. L’uomo, infatti, è andato a trovare in manicomio Ursula. Quest’ultima finge un’apatia che non le appartiene e impietosisce, così, la figlia Blanca. La messinscena fa parte di un piano che la perfida dark lady ha architettato con Samuel. I due si sono accordati; Samuel approfitterà della confusione che si è creata alla festa d’addio per Blanca e Diego e rapisce il piccolo Moises. Nessuno riesce a rintracciare lo zio fuggito con il piccolo nipote. Cosa accadrà a Moises?