Anticipazioni "Una Vita", 14 agosto 2019: Samuel è in carcere, lui ha ucciso Jamie? Silvia è sparita

Nella puntata di Una Vita Acacias 38 che andrà in onda mercoledì 14 agosto dalle 13:10 circa fino alle 14: 25 sarà possibile scoprire delle novità interessanti su alcuni dei personaggi. Samuel viene indicato come l’assassino del padre, Jamie?

Nella puntata di Una Vita Acacias 38 del 14 agosto potremo vedere che Silvia disattende l’appuntamento con Arturo Valverde. Il colonnello aspettava la donna poiché erano d’accordo di incontrarsi, ma ella non si presenta. Qual è la motivazione della sua assenza? Cosa è successo? Arturo Valverde chiede a Estaban se conosce il motivo della mancata presenza della donna e chiede all’uomo di scoprire qualcosa a riguardo poiché tale comportamento sembra quantomeno bizzarro e inappropriato.

Nella puntata di Una Vita Acacias 38 del 14 agosto inizia a trapelare una verità sconvolgente: Blanca parla con Leonor di Jamie, il padre di Diego e Samuel. Blanca è preoccupata: rivela all’amica di avere ritrovato quanto apparteneva a Jamie e la cosa non la lascia tranquilla. Si sospetta che a fare del male all’uomo sia stato proprio Samuel, uno dei suoi due figli.

Blanca teme che l’epilogo sia quanto più tragico, ovvero un figlio che uccide il genitore. Soprattutto la donna non sa come confessare quanto derivato dalle sue deduzioni e dalle sue scoperte e Diego. Samuel è in carcere e continua a pensare al padre: in ogni istante ricorda qualcosa del genitore. Le deduzioni di Blanca riflettono la realtà? Samuel è torturato dai ricordi del padre poiché il rimorso lo divora o è solo mancanza del genitore quella che assale l’uomo?

I domestici si danno un grande daffare, organizzano un banchetto di benvenuto a Cesareo e preparono tutto il necessario per accogliere l’uomo con cortesia e gentilezza. Cesareo non rimane soddisfatto di ciò, anzi. L’uomo, invece di sentirsi grato e soddisfatto, inizia a criticare ogni cosa. Le sue parole pungenti mostrano un comportamento diverso da quello che tutti si aspettavano.