Anticipazioni "Una Vita" 13 novembre: Ursula in pericolo, Padre Telmo vuole salvare Lucia

Le anticipazioni della puntata di Una Vita, che andrà in onda il 13 novembre 2019, su Canale 5 alle ore 14:15 circa, ci rivela come proseguono le vite dei protagonisti. Padre Telmo è accusato dello stupro ai danni dell’Alvarado. La testimonianza di Lucia, seppure confusa e lacunosa, ha portato alla condanna del religioso. Il tribunale ecclesiastico ha imposto al religioso di lasciare Acacias 38 per un viaggio.

Padre Telmo decide di non seguire l’ordine che gli è stato impartito e di rimanere nel quartiere. Intanto il rapporto tra Lucia e Samuel diviene sempre più stretto e responsabile di questa situazione e’ una delle ultime arrivate nel quartiere, cioè Alicia Villanueva. Quest’ultima asserisce di essere stata vittima anch’essa delle attenzioni particolari di Padre Telmo.

Samuel non vedo l’ora di mettere mano alla cospicua eredità che Lucia ha ricevuto dai Marchesi di Valmez, la sua vera famiglia. Obiettivo del giovane è quello di usare i soldi di Lucia per ripianare i propri debiti. Le cose per Padre Telmo non sembrano andare molto bene; dopo che è stato condannato dal tribunale ecclesiastico egli decide di rimanere ad Acacias 38 per la gioia di tutti i suoi abitanti. Egli viene, comunque, continuamente screditato da Samuel e dalla sua complice.

Gli spoiler per la puntata del 13 novembre 2019 della soap opera iberica Una Vita ci mostrano come gli abitanti del quartiere, a dispetto delle accuse attribuite al religioso, siano felici di vederlo. Segno che il seme del sospetto non ha trovato terreno fertile. Lucia inizia, finalmente, a stancarsi delle ingerenze di Samuel e della Villanueva. Quest’ultima altri non è che una complice dell’uomo.

Ella asserisce di essere stata abusata da Padre Telmo. Quest’ultimo è molto preoccupato del rapporto che diviene sempre più stretto tra Samuel e Lucia. In particolare modo il religioso inizia ad avere serie preoccupazioni quando vede Alicia Villanueva e Lucia passeggiare insieme e parlare copiosamente. Alicia non fa altro che rimarcare quanto perfido sia Padre Telmo a dispetto dall’aria d’angelo con cui si veste e dal ruolo che ricopre.

Samuel continua a mostrarsi gentile con Lucia e a metterla in guardia contro il religioso. Ella, però, è assolutamente stanca di quanto le viene raccontato ripetutamente sull’uomo; uno dei motivi di questo suo dissociarsi dalle parole dell’Alday, è l’intima convinzione che l’accompagna della buona natura di Telmo. Quest’ultimo vuole darle un avvertimento: è bene che ella si allontani da Samuel e da Alicia.

Uno dei piani che Samuel vuole portare a termine è quello di liberarsi di Ursula. Il giovane la odia poiché ella in passato lo ha lungamente manipolato. L’Alday detesta la perfida Dicenta anche perché ella conosce tutte le malefatte da lui compiute, molte delle quali ordite insieme. In definitiva, egli ha paura che Ursula possa raccontare a tutti chi lui sia davvero, persino a Lucia. L’Alvarado vedrebbe, finalmente, il vero volto di Samuel e capirebbe con chi ha a che fare. Il piano di Samuel per impadronirsi delle sue fortune decadrebbe. Fino a che Padre Telmo proteggeva la perfida dark lady ella poteva dormire sogni tranquilli. Ora il religioso ha altri pensieri per la testa. Cosa accadrà alla perfida Dicenta?