Anticipazioni Una Vita, 10 agosto: un personaggio ha subito uno stupro, Diego trova un cadavere

La nota soap opera iberica Una Vita nella puntata che andrà in onda sabato 10 agosto alle ore 21.25 su Rete 4 ci mostra come la vita di alcuni personaggi cambierà. Paquito prende una decisione: rinuncia al propria impiego perché il fratello è malato. Quest’ultimo aveva dei figli e Paquito decide di licenziarsi per prendersi cura dei suoi nipoti.

Iñigo, Flora e Leonor sono prossimi alla partenza, ma all’improvviso si presenta Eva: la donna afferma di essere la moglie di Barbosa. Leonor scopre così che Nacho è figlio sia di Eva, ma probabilmente anche di Iñigo. Il piccolo Nacho, tra le braccia di Eva, si butta tra le braccia di Iñigo e lo chiama ‘pare’. Iñigo nega tutto e cerca di spiegare a Leonor la sua verità, ma la donna rimane basita.

Nella puntata di Una Vita che andrà in onda sabato 10 agosto si scopre perché Ursula odia così tanto Blanca: la perfida dark lady organizza un pranzo a casa sua. Una volta che i partecipanti sono giunti nella casa di Ursula ella rivela una terribile verità: da giovane ha subito uno stupro. Blanca e Olga, ormai non più in vita, sono nate da uno stupro che Ursula ha subito in gioventù.

Quella rivelata sarà la verità o è una trovata dalle perfida dark lady per screditare in qualche modo Blanca e provare a uscire immacolata dai suoi molteplici comportamenti poco corretti? Diego non dice a Blanca cosa sa’: l’uomo spinge Blanca a partecipare al pranzo che Ursula ha organizzato in casa sua. Diego vuole trovare da sé il piccolo Moises, il bambino avuto da Blanca che Ursula ha sottratto con l’inganno.

Reira scopre tutto, cerca di ammonire Diego, senza successo. Allora dà all’uomo una pistola affinché possa difendersi in caso di brutti incontri. Felipe affronta Arturo: o dirà a Silvia della sua situazione o sarà lui a prendere in mano la faccenda. Nel mentre Felipe ha dato delle indicazioni inutili a Diego: ha detto all’uomo dove trovare Moises, ma una volta che Diego si reca dove ha detto Felipe troverà solo un cadavere. A chi appartiene quel corpo? La verità sarà dolorosa.