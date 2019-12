Anticipazioni "Una vita" 1° dicembre 2019: Alicia vuole una notte d’amore con Padre Telmo

Le anticipazioni della puntata di Una Vita per domenica 1° dicembre 2019 ci rivelano cosa accade a casa del giovane Alday e come le vite di alcuni personaggi siano coinvolte e legate a doppio filo con quella di Samuel. Tra questi personaggi impossibile non citare Padre Telmo, coinvolto e distrutto dallo scandalo che Samuel ha orchestrato per colpirlo e Lucia, innamorata e sedotta dal bel giovane.

Samuel ha indetto un ricevimento nella propria abitazione. Egli vuole celebrare la bravura dell’Alvarado nel restauro di un’opera. Ovviamente ogni suo gesto è teso al raggiungimento di un obiettivo; Samuel vuole mettere le mani sulla cospicua eredità dell’ingenua donna. Al ricevimento si presenta Padre Telmo. Il religioso non è stato invitato, ma decide di prendere parte a questo evento al fine di dare disturbo a Samuel.

Alicia Villanueva, complice di Samuel, che ha convinto e agito sulla mente della manipolabile Lucia al fine di farle credere che il religioso fosse uno stupratore, si è sempre spacciata per un’esperta d’arte. Ormai i nodi stanno venendo al pettine. Felipe pone alla donna domande specifiche sull’arte; a tali domande una professionista esperta, quale Alicia Villanueva ha affermato di essere, dovrebbe rispondere con facilità. La donna si trova, però, in difficoltà e abbozza risposte evasive e carenti nella loro struttura; ovvero poca sostanza e poca forma. L’Alday intima alla donna di lasciare Acacias 38.

Alicia vuole una notte d’amore con Padre Telmo

Lucia è, ormai, una restauratrice apprezzata e l’Alday decide di affidare alla donna le chiavi del suo appartamento affinché ella possa lavorare lì tranquillamente. Samuel, nel frattempo, andrà a cercare altre opere che la donna potrà restaurare. Padre Telmo incontra Alicia Villanueva; la donna sta per lasciare Acacias 38 e fa una proposta indecente al prete. Ella dice a Telmo che è disposta a raccontare tuta la verità a Lucia, ma in cambio vuole una notte d’amore con lui.

Padre Telmo rimane basito da questa sfacciataggine e dalla richiesta oltraggiosa della donna. Una volta saputo che Lucia è da sola, Padre Telmo decide di recarsi al laboratorio per poterle parlare senza avere timore di essere interrotto da Samuel. Nella puntata della soap iberica Una Vita che andrà in onda il 1° dicembre 2019 è possibile vedere che e domestiche del quartiere decidono di indire una nuova gara di dolci. L’obiettivo di questa nuova sfida è quello di rivelare quale sia il vero vincitore del concorso. In molti credono che il precedente sia stato assoggettato ad un comportamento poco limpido e che il risultato ottenuto sia dovuto a scorrettezze.

Raul, figlio di Carmen, rimane soggiogato da Javier, suo padre. L’uomo continua a millantare al figlio una realtà che non esiste. Il figlio è soggiogato dalle doti di affabulatore del padre e crede a tutto quello che lui gli dice. Carmen cerca di mettere in guardia il figlio da Javier, ma il giovane non le presta attenzione.