Anticipazioni “Un Posto Al Sole”: trame puntate dal 6 al 10 maggio 2019

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nelle puntate tra lunedì 6 e venerdì 10 maggio 2019, che andranno in onda su Rai 3 al consueto orario delle 20.45. Ma ora scopriamo insieme le trame della settimana!

Lunedì 6 maggio. Roberto e Filippo vengono a conoscenza della verità su Tommaso, mentre Michele invita a cena Scaglione per esprimergli tutta la sua solidarietà. Nel frattempo, Mimmo vuole parlare con Rossella per poterla riavvicinare. Guido riceve la visita di Cinzia che nonostante le sue pressanti richieste continua a non pagargli l’affitto.

Martedì 7 maggio. Tormentato dal senso di colpa, Roberto cerca un modo per riavvicinarsi a Tommaso, il figlio con cui in passato non ha mai voluto aver alcun rapporto. Mimmo è mortificato perché ha capito che Rossella non vuole più avere a che fare con lui. Con un tale stato d’animo, finisce nuovamente per farsi condurre sulla cattiva strada da Maurizio. Guido scopre che Cinzia è messa peggio di quanto pensasse e che non ha neanche un soldo per pagargli la casa.

Un Posto Al Sole: una gradita sorpresa per Raffaele, Angela aggredita

Mercoledì 8 maggio. Mentre Raffaele ripensa ai figli che sono sempre più lontani, il portiere di palazzo Palladini riceve una visita molta gradita sia per lui che per qualcun altro. Di chi si tratterà? Andrea è preoccupato che l’entusiasmo di Alice per la sua nuova vita a Londra, porti la figlia a precorrere delle strade del tutto inaspettate. Roberto scopre un lato di Tommaso che non conosceva, mentre Filippo ritorna a casa.

Giovedì 9 maggio. Angela si reca con Giulia al Centro Ascolto, ma non si accorge di essere seguita da Constantin. Patrizio incontra Rossella, dopo recandosi al Vulcano con Vittorio si imbatte di nuovo nella sua ex. Andrea vuole dimostrare ad Alice di essere diventato un padre più presente, ma Marina lo trascina in una giornata di shopping sfrenato da trascorrere con la figlia.

Venerdì 10 maggio. Angela viene aggredita da Constantin, ma si salva grazie al provvidenziale intervento di Ciro. Quest’ultimo inoltre potrebbe rivelarsi fondamentale per scoprire che dietro all’accaduto si nasconde ancora la mano di Prisco. Intanto Diego decide di prendere quanto prima possesso del nuovo appartamento, ma un aspro confronto col padre. Per rispettare la volontà di Alex, Vittorio esagera amplificando le insicurezze della ragazza. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto Al Sole.