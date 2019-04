Anticipazioni “Un Posto Al Sole”: trame puntate dal 29 aprile al 3 maggio 2019

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono pronte a raccontarci la trama delle puntate in onda su Rai 3 alle 20.45, tra lunedì 29 aprile e venerdì 3 maggio 2019. Ricordiamo, inoltre, a tutti i fan della soap che potranno rivedere le puntante anche in streaming sul sito di Rai Play e tramite App. Ma ora vediamo cosa sta per accadere ai nostri protagonisti di palazzo Palladini!

Lunedì 29 aprile. Filippo è sul punto di recarsi in Messico, quando resta sorpreso dalla decisione di suo padre Roberto di partire insieme a lui. Nel frattempo, Vittorio inizia ad essere geloso di Fausto e delle eccessive attenzioni che questo riserva ad Alex. Inoltre, è deluso perché lei non vuole aiutarlo a realizzare un nuovo video per il blog. In ansia per sua figlia, Michele intima a Mimmo di stare lontano da Rossella.

Martedì 30 aprile. Marina viene a sapere che Roberto e Filippo sono in Messico e vuole scoprirne il motivo. Nel frattempo, Giulia continua a tenere sotto controllo i profili social di Denis. In seguito, lui la chiama per dirle che sta per raggiungerla a Napoli. I due potranno finalmente chiarirsi faccia a faccia.

Un posto al sole: Giulia e Denis si lasciano?

Mercoledì 1 maggio. Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci rivelano che Serena è preoccupata per il marito che si trova in Messico insieme a Roberto. Intanto il viaggio non sta portando i frutti sperati ai due. Guido vorrebbe scoprire il perché dello strano comportamento di Vittorio, mentre quest’ultimo prova a conquistarsi la fiducia di Alex. Arriva il tanto atteso momento del chiarimento tra Denis e Giulia, ma lei è sempre più gelosa e finisce per commettere un nuovo passo falso. Che i due decidano di chiudere la loro storia?

Giovedì 2 maggio. Filippo si trova in Messico a dover prendere una difficile decisione e non sa cosa fare. Andrea cerca di riportare la calma fra Arianna e Angela, le quali paiono davvero ai ferri corti. Intanto Franco sta facendo passi da gigante nella riabilitazione, riacquisendo l’uso delle gambe.

Venerdì 3 maggio. Vittorio si rende conto di provare qualcosa di importante per Alex e vorrebbe farlo capire anche a lei, ma deve scontrarsi con la diffidenza della ragazza. Intanto nuovi guai sono all’orizzonte per Angela e Franco. Di cosa si tratterà? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto Al Sole.