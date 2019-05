Anticipazioni Un Posto Al Sole: trame puntate dal 20 al 24 maggio 2019

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono pronte a svelarci la trama delle puntate in onda tra lunedì 20 e venerdì 24 maggio 2019, su Rai 3 al consueto orario delle 20.45. Ricordiamo, inoltre, ai fan che potranno guardare le puntante in streaming sul sito e l’App di Ray Play. Ma ora scopriamo giorno per giorno la trama!

Lunedì 20 maggio. Constantin decide di collaborare. Giovanna può così procedere all’arresto di Prisco, il quale potrebbe finire per opporre resistenza. Intanto Filippo e Serena devono decidere come investire il denaro, che verrà dalla vendita dell’abitazione di Gigi Del Colle. Al tempo stesso, Roberto fa una proposta inaspettata ai due. Guido desidera fare da padrino a Lorenzo per il battesimo e Cerruti confida a Mariella che il suo appuntamento non è andato bene, proprio a causa dell’imminente cerimonia.

Martedì 21 maggio. Finalmente Prisco viene arrestato. Dopo la contentezza iniziale, Franco nota un certo disagio tra Angela e Ciro. Intanto Serena è arrabbiata con Filippo, perché questo sta cercando in tutti i modi di farle appoggiare il progetto imprenditoriale del padre. Stanca del battibecco tra Salvatore e Mariella per la scelta del padrino, Bice si appresta a dire l’ultima parola nella faccenda. Chi sceglierà allora tra Catello e Guido?

Un posto al sole: Franco affronta Ciro per Angela

Mercoledì 22 maggio. Tra Arianna e Andrea continuano le incomprensioni perché la donna si presenta al Vulcano armata di pistola. Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci rivelano che Franco ha scoperto che Ciro si è preso una cotta per Angela. Decide perciò di parlare con lui per mettere fine a questa storia da ragazzini. Intanto Marina sopporta sempre meno la presenza di Alberto ai Cantieri, mentre quest’ultimo vorrebbe chiarire con Clara il loro rapporto.

Giovedì 23 maggio. Marina sta cercando un modo per liberarsi di Alberto, ma lui appare davvero inarrestabile. Raffaele e Ornella ricevono una sorpresa molto gradita, mentre Andrea deve vedersela con Arianna, la quale è determinata a tenere la pistola nel locale.

Venerdì 24 maggio. Patrizio è sempre più impulsivo e frenetico: dopo aver riscosso il successo che gli spetta al Vulcano, il giovane può recarsi a trovare Diego, il giorno seguente. Ma cosa si nasconde dietro a questo suo iperattivismo? Marina cerca l’appoggio di Roberto per eliminare Alberto dai Cantieri, ma l’uomo non è disposto a farsi immischiare in una nuova guerra. A quel punto, la Giordano riprende a spiare il computer di Palladini. Renato scopre che Nadia ha mentito ai genitori, i quali intenzionati a venire a Napoli in visita, e non la prende affatto bene. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto Al Sole.