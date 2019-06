Anticipazioni “Un Posto Al Sole” puntata 27 giugno: Diego ossessionato dalla gelosia

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole (UPAS) sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di giovedì 27 giugno 2019. Ricordiamo che le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 al solito orario delle 20.45. Inoltre, è possibile rivedere le puntate sull’app e il sito di Rai Play. Ma adesso vediamo che cosa ci aspetta!

L’ossessione di Diego per Beatrice ci sta facendo conoscere aspetti del carattere del giovane che non sospettavamo. Diego è convinto che la sua ex abbia una storia clandestina con il cognato Eugenio, il marito di sua sorella Viola, ed ha iniziato a pedinarlo allo scopo di beccare i due amanti in flagrante. Ormai accecato dalla gelosia, il giovane Giordano potrebbe però non limitarsi a questo. Infatti, Diego si accinge a compiere un gesto estremo nei confronti del parente. Che avrà intenzione di fare?

Un Posto Al Sole – UPAS: anticipazioni trame del 27 giugno 2019

Marina sta attraversando un momento difficile per via di alcune vicende lavorative e personali, che hanno finito per metterla in ginocchio. Come se non bastasse, la Giordano è vittima di un episodio piuttosto inquietante: qualcuno si introduce nella sua casa e ruba una sua fotografia, per poi dileguarsi.

La cosa è davvero molto strana perché il ladro avrebbe potuto rubare qualcosa di valore, invece si è limitato a rubare una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza. Che l’imprenditrice sia finita nel mirino di un maniaco? Marina è ovviamente moto spaventata.

Michele accompagna i genitori di Nadia a fare un giro turistico di Napoli. Nel frattempo, Raffaele escogita un ingegnoso piano, che si avvale anche della collaborazione di Otello, per aiutare Renato ad ottenere il rispetto dei suoceri. Ci riuscirà? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto Al Sole.