Anticipazioni “Un Posto Al Sole” puntata 26 giugno: il malessere di Marina

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole – UPAS sono pronte a raccontarci cosa avverrà nella puntata di mercoledì 26 giugno 2019.

Per Marina, questo non è per niente un momento felice. La Giordano, infatti, non sembra più la donna forte di un tempo ed appare oggi emotivamente molto fragile, di conseguenza gli operai dei Cantieri stentano a riconoscere la sua autorità. Una delle cause di questa situazione sembra essere Alberto Palladini, che ha creato alla donna non pochi problemi sul lavoro. Inoltre, Marina sta soffrendo molto per la momentanea assenza della figlia Elena e della nipote Alice.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Renato deve vedersela con i genitori di Nadia

A dispetto delle ottime impressioni iniziali, Leonardo dimostra a Serena di avere un lato oscuro della propria vita. La Cirillo, che in assenza del marito ha deciso di accompagnare l’amico di Tommaso in una gita in barca assieme alla figlia Irene, è rimasta estremamente colpita dalla confessione del ragazzo.

Se inizialmente la confessione aveva portato Serena quasi a ricredersi, in seguito tra lei e Leonardo Arena pare instaurarsi una sorta di complicità. Che sia il preludio per qualcos’altro di più importante?

A Napoli sono giunti in visita i genitori di Nadia, i quali non perdono occasione per rispolverare con Renato vecchie ruggini. Inevitabilmente ci saranno tra le parti scaramucce e battibecchi che renderanno l’atmosfera in casa piuttosto tesa. Renato riuscirà a trovare un compromesso con i suoceri? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto Al Sole.