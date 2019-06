Anticipazioni “Un Posto Al Sole” puntata 20 giugno: un complotto contro Alex?

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole – Upas ritornano puntuali per raccontarci la trama della puntata di giovedì 20 giugno 2019. Ricordiamo ai fan della soap made in Sud che le puntate sono trasmesse su Rai 3 da lunedì a venerdì, a partire dalle 20.45. Inoltre, è sempre possibile rivederle sul sito e l’app di Rai Play.

Diego non si rassegna alla fine della sua relazione con Beatrice e cercherà il modo per riavvicinarla. Ci riuscirà o la sua storia con la volubile e capricciosa Lucenti è definitivamente conclusa?

Un posto al sole: anticipazioni trame del 20 giugno 2019

Roberto si prepara ad accogliere Leonardo Arena, il quale sta riportando a Napoli la barca dello sfortunato Tommaso. Leonardo era stato rapito all’estero e tutti avevano creduto si trattasse del figlio di Ferri. Purtroppo, per Tommaso non c’è stato nulla da fare ed ora Roberto, Filippo e Serena si preparano a dargli un ultimo saluto. Leonardo ha però un comportamento ambiguo e potrebbe nascondere qualche sorpresa.

Serena riceve una visita a sorpresa che la obbligherà a cambiare opinione sulle sue colleghe cinesi. Queste, infatti, non hanno mai perdonato alla Cirillo di aver fatto assumere Filippo nel negozio di articoli cinesi, perché il contabile precedente è il marito di una di loro. Serena ha vissuto momenti davvero duri a causa di questa faccenda e avere la possibilità di ricredersi sulle sue colleghe sarà per lei motivo di contentezza.

Dopo il trasferimento di Alex in Terrazza tutto pareva filare per il verso giusto. All’improvviso, la Parisi nota da parte degli altri coinquilini una certa freddezza e no ne capisce il motivo. A questo punto, la giovane crede di essere vittima di un complotto. Dietro si nasconde in realtà lo zampino della sua pestifera sorellina Mia, la quale è andata dicendo a tutti che Alex la maltrattava al fine di boicottare la sua permanenza in soffitta. La fidanzata di Vittorio si troverà quindi a lottare per dimostrare la sua innocenza. Per sapere, se ci riuscirà non ci resta che darci appuntamento alle prossime anticipazioni giornaliere di Un Posto Al Sole.