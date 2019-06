Anticipazioni “Un Posto Al Sole” puntata 18 giugno: Diego è geloso di Beatrice

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole – UPAS sono pronte a svelarci cosa avverrà nell’episodio di martedì 18 giugno 2019. Ricordiamo ai fan della soap italiana più longeva che sarà trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì al solito orario delle 20.45. Inoltre, sarà possibile rivedere tutte le puntate sul sito e l’app di Rai Play. Ma ora scopriamo assieme la trama!

Non essendosi mai veramente rassegnato alla fine della sua relazione con la capricciosa e ambigua Beatrice, Diego si convince spinto dalla gelosia che questa abbia un altro. Che finisca per scoprire qualcosa di sconvolgente?

Diego teme che Beatrice abbia una relazione clandestina con Eugenio Nicotera, il marito di Viola che ritorna a Napoli periodicamente per questioni di lavoro. Decide perciò di seguire la sua ex per vedere se il suo sospetto è fondato. In realtà, il legame tra i due si rivela essere solo di natura professionale, e quindi Diego sembrerebbe ancora lontano dallo scoprire la verità. Che il misterioso amante della Lucenti sia in realtà qualcun altro?

Testimone del crollo emotivo di Mimmo, Michele è pronto a fare qualcosa per dare una mano al ragazzo. Saviani dovrà però vedersela con la ferma opposizione di sua moglie Silvia e di Otello che vedono il ragazzo ancora come molto pericoloso. Cosa farà dunque l’intrepido giornalista da sempre impegnato nell’aiutare i più disagiati?

Marina sta vivendo ai Cantieri una vera e propria crisi interiore. La donna si è infatti resa conto che non riesce più a farsi ascoltare dai suoi subalterni come un tempo. Che sia il segno che forse sta invecchiando e che le convenga oramai mettersi da parte? A questo punto, la Giordano è chiamata a prendere una decisione al più presto possibile. Per sapere cosa deciderà di fare Marina non ci rimane che darci appuntamento alle prossime anticipazioni giornaliere di Un Posto Al Sole.