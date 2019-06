Anticipazioni "Un Posto Al Sole", puntata 1° luglio: Mia fa lasciare Alex e Vittorio?

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole (UPAS) sono pronte a raccontarci la trama della puntata di lunedì 1° luglio 2019. Ricordiamo che le vicende dei protagonisti di palazzo Palladini vanno in onda su Rai 3 da lunedì al venerdì su Rai 3 al consueto orario delle 20.45. Inoltre, i fan potranno guardare le puntate in streaming o rivederle sul sito e l’app di Rai Play. Ma ora scopriamo in dettaglio cosa ci aspetta!

Eugenio è rimasto vittima di un episodio molto inquietante. Il marito di Viola ha infatti rischiato di morire travolto da un’auto. Evitato solo per miracolo l’impatto, incidente, il magistrato si chiede se sia il caso di denunciare l’accaduto alla polizia, oppure no. Contemporaneamente, Diego decide che è giunto il momento di affrontate Nicotera. Che sia stato lui a cercare di investire il cognato, perché ossessionato dalla sua gelosia per Beatrice?

Dopo le accuse mosse da Diego, Raffaele è sempre più in confusione e non riesce a capire chi possa essere davvero l’amante di Beatrice. Nel frattempo, l’ingombrante presenza della pestifera Mia potrebbe nuocere non poco alla relazione tra Alex e Vittorio, lasciando ad Anita maggiore spazio per insinuarsi nel loro rapporto.

Da sempre dalla parte dei più deboli, Michele ha preso particolarmente a cuore la situazione di Mimmo. Il giornalista cercherà quindi di stare vicino al ragazzo, seguendo passo dopo passo la sue vicende giudiziarie. Riuscirà Saviani ad aiutarlo?

Già provata da una difficile situazione lavorativa e familiare, Marina è alle prese con la misteriosa scomparsa di una sua fotografia all’interno del suo appartamento. A causa del suo stato emotivo che non la rende del tutto lucida, la Giordano ha finito per addossare alla domestica Antonietta la sparizione dell’oggetto. In realtà a commettere il furto è stato un uomo dall’aspetto trasandato, che ha si è intrufolato nella sua casa e che scopriremo rispondere al nome di Arturo. Ma chi è costui? E cosa vuole da Marina? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto Al Sole – Upas.