Anticipazioni U&D trono over del 4 dicembre, Riccardo ad Ida: "Non è facile, ma non voglio perderti"

Nella puntata del trono over di Uomini e Donne, che verrà trasmessa il 4 dicembre alla solita ora su Canale 5, continuerà il chiarimento fra Ida e Riccardo, per quello che sappiamo dalle anticipazioni ufficiali derivanti dal video che è stato mandato in onda oggi. Ida entrerà per prima in studio, e non si mostrerà per niente titubante della scelta intrapresa.

Successivamente l’affascinante Bresciana, vorrà spiegare il suo punto di vista a Maria De Filippi, sosterrà di non riuscire a tornare sui suoi passi dopo tutta la sofferenza che Riccardo le ha provocato, e questa sembrerebbe essere la motivazione per cui non vorrà tornare indietro.

Con non poco imbarazzo, successivamente Maria De Filippi, passerà la parola a Riccardo che in un fiume di lacrime dovrà rivelarsi alla sua amata. Nella puntata andata in onda oggi infatti, è stato riservato pochissimo spazio agli aggiornamenti della storia di Ida e Riccardo. La puntata di oggi infatti è stata basata principalmente su Gemma Galgani e Juan Luis Ciano e alla visita in studio di Sossio e Ursula.

In un secondo momento Maria ha trasmesso la discussione nei camerini dei due, ed è stata fatta chiarezza riguardo i dubbi che prova Ida riguardo l’ autenticità della lettera ricevuta, infatti la donna non pensa che sia stato realmente Riccardo a scriverla. Ida in un secondo momento si è recata nei camerini per ritornare a casa, e stando alle anticipazioni sembrerebbe che Riccardo sia spaventato dalla possibilità di poter perdere la donna che ama.

Mentre Ida rivelerà di aver trascorso del tempo con il suo cavaliere a Brescia, dove non sono mancati anche degli avvicinamenti fisici, ma allo stesso tempo confermerà di non aver intenzione di tornare sui suoi passi.

”Non torno indietro” sarà la dichiarazione di Ida, che si scontrerà con la dichiarazione di Riccardo che mostrerà tutto il suo sconforto per la situazione aggiungendo: ”Non è facile, ma non voglio perderti”. Si dirà poi disposto a dare una svolta definitiva al loro rapporto estraendo un anello di fidanzamento dalla scatola.