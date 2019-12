Anticipazioni U&D trono classico: Giulio e Giulia sempre più complici, mentre Giovanna va su tutte le furie

Il giorno 17 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono classico di “Uomini e Donne” e grazie a “Ilvicolodellenews” abbiamo la possibilità di scoprire cosa è accaduto in trasmissione. Ancora una volta al centro dell’attenzione troviamo il trono di Giulio Raselli, conteso da Giovanna Abate e Giulia D’Urso.

La puntata prende il via con la messa in onda di un RWM, in cui Giulio al termine della scorsa puntata ha raggiunto Giovanna e l’ha portata in casetta. L’intento era quello di chiarire con lei e dopo averlo fatto, le ha fornito quelle certezze che tanto chiedeva, l’ha coccolata tanto e alla fine si sono pure baciati. Tornati in studio, sia Gianni che Lorenzo fanno notare come Giulia non si scomponga alla vista dell’incontra tra Giulio e Giovanna, ma la ragazza risponde che è sicura della sua esterna.

Prima che venga mandata in onda, Giovanna premette di voler stare tranquilla e di non condizionare in alcun modo Giulio con i suoi comportamenti, dato che conosce bene le dinamiche del programma. Ecco che parte l’esterna di Giulia, lei lo porta a casa sua e gli fa conoscere i genitori. I due hanno viaggiato insieme in aereo e una volta arrivati a casa, Giulio viene ben accolto dai genitori della sua corteggiatrice.

La famiglia D’Urso ha raccontato il passato difficile che hanno affrontato e una volta rimasti soli, il tronista e la sua corteggiatrice si sono baciati. Tornati in studio è accaduto il putiferio, Giulio ha subito fatto notare a Giovanna che i genitori di Giulia lo hanno accolto calorosamente eli ha sentiti vicini, mentre i suoi, quando li ha conosciuti, li ha sentiti freddi.

Ecco che i buoni propositi di Giovanna vanno a farsi friggere e la ragazza esplode. Difende la sua famiglia, ammettendo che sia la zia che i genitori non vedevano l’ora di conoscerlo e che a partire da adesso, non lo porterà mai più a casa sua. Lei tiene il broncio, lui non ne capisce il perchè e tutti lo accusano.

A fine puntata Giulio, dice a Giovanna che non era sua intenzione offendere i genitori, ma ha solo constatato che durante il loro incontro erano freddi. La ragazza si giustifica dicendo che loro lo fanno perchè sono protettivi e hanno visto che in più di un’occasione, il tronista non l’ha trattata nel migliore dei modi.

Giulio le chiede scusa e le dice che spesso utilizza termini poco corretti, che di fatto offendono le persone. Si dice dispiaciuto per quanto accaduto. Ospiti in trasmissione Andrea Dal Corso e Teresa Langella e durante la messa in onda del video del loro percorso, durante il momento dei petali rossi, Giulio ha guardato attentamente Giovanna. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per ulteriori dettagli.