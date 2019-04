Anticipazioni U&D: tra baci, rabbia pianti e uscite dallo studio

La nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne come al solito è stata molto movimentata. La puntanta è iniziata con il trono di Andrea Zelletta e a tal proposito, è stato fatto vedere il filmato della sua esterna con Klaudia; la ragazza in un primo momento era arrabbiata, tuttavia, si è poi lasciata andare facendo scattare un bacio.

In seguito viene fatto vedere il video dove Andrea va in albergo da Natalia trovandola agghindata e stupito le dice che forse è una strategia da parte sua e lei conferma. A questo punto Andrea entrato in confusione chiede alla redazione di poter rivedere entrambe le ragazze. A questo punto fa un giro per Roma con Natalia e, parlando sul come starebbero insieme al di fuori, scatta anche un bacio.

In seguito Andrea raggiunge anche Klaudia e la porta a cena fuori ed anche fra loro scatta un bacio che porta Natalia ad abbandonare lo studio, tuttavia, il tronista preferisce parlare di quanto sia stato bene con Klaudia e dunque non va a riprenderla.

Muriel accende un dibattito e ammette di non accettare che Andrea la veda finta. Lui dal suo canto si è arrabbiato perché non vede dell’interesse da parte della corteggiatrice poiché subito dopo la scorsa registrazione, ha richiesto un treno per andare via.

In seguito si passa al trono di Giulia Cavaglià, la tronista dopo la scorsa puntata raggiunge Manuel perché ha intenzione di chiarire, tuttavia, i suoi tentativi di far pace svaniscono quando lo chiama per sbaglio Giulio facendolo arrabbiare, tant’è che decide di andare via. A questo punto Giulia lo raggiunge sotto casa per chiarire e per invitarlo a casa sua a Torino. Manuel dice di pensarci anche se non ha intenzione di baciarla per non soffrire. Il giorno dopo Manuel la raggiunge a Torino lasciandole il suo spazzolino dicendole che in seguito se lo verrà a ripredere. Anche se il corteggiatore aveva dichiarato di non baciarla più, tra i due scatta qualche bacio a stampo.

A questo punto si passa all’esterna di Giulia con Giulio; la tronista ha invitato anche lui a Torino e andandolo a prendere alla stazione, gli ha poi presentato tre dei suoi amici. Il corteggiatore chiede agli amici di Giulia come li vedono insieme e loro ammettono di vederli bene poiché sono molto simili. In seguito rimandendo da soli passano tutto il tempo dell’esterna a baciarsi.

In studio si vede Manuel che è rimasto male da questa situazione tant’è che Giulia lo invita a ballare, tuttavia, anche Giulio finisce per restarci male poiché la tronista ha fatto un gesto importante nei confronti dell’ “avversario”.

Si passa al trono di Angela Nasti facendo vedere un filmato dove Luca va da lei nei camerini per chiarire, tuttavia, i due non riescono a trovare un punto d’incontro. A questo punto il corteggiatore la raggiunge in albergo ma anche lì le cose non vanno per il meglio tant’è che Angela va via piangendo dichiariando di non voler vedere nessuno.

Alessio che nel frattempo aveva organizzato un esterna per lei con gli amici, la trova in camerino a piangere e ancora non preprata. A questo punto, lei gli spiega tutta la situazione e trova tutta la compresione da parte del corteggiatore che capisce i motivi che la spingono a non voler fare l’esterna ma alla fine, sentendosi in colpa, lo chiama e fanno un’esterna.

Si torna a Luca che non è presente in puntata, la redazione lo aveva chiamato per riferigli che Angela non voleva andare da lui a Milano, tuttavia, aveva intenzione di recapitargli una lettera che però doveva leggere a Roma. Il corteggiatore ammette di esserci rimasto male da questo atteggiamento perché vuole una donna che gli dica le cose in faccia e non una ragazzina che preferisce scriverle e quindi le risponde con un messaggio dicendo che non si sarebbe presentato in trasmissione.

Durante la puntata Angela ha anche pianto uscendo per prima dallo studio appena finita la registrazione tant’è che Maria De Filippi fa notare ad Alessio che anche se Luca non è presente fisicamente, c’è ancora poiché la tronista a lui ci tiene molto. Lui ammette di esserne consapevole.