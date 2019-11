Anticipazioni U&D: Tina si pesa in studio, tra Gemma e Juan Luis è tornato l’amore? Ida svelerà cosa non va con Riccardo

Come ogni sabato, oggi la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne è stata registrata. Dalle anticipazioni che ci sono giunte, grazie a ilvicolodellenews.it, sembrerebbe che la puntata sia stata molto movimentata. La puntata ha visto una Tina Cipollari in formissima, sfoggiare i risultati ottenuti con la sua nuova dieta, infatti l’opinionista ha dimostrato a tutti di essere arrivata a 74 chili.

L’attenzione in un secondo momento interesserà l’instancabile Gemma Galgani che dopo l’ultima esterna con il suo Juan Luis sembrerà molto intenzionata a non lasciarselo scappare. Sicuramente l’esterna ha aiutato ad avvicinarli, infatti ora la coppia appare molto più complice. La Galgani durante la trasmissione regalerà un grande cartellone a forma di cuore dove saranno presenti 120 post it e almeno 80 canzoni d’amore tutte dedicate all’affascinante Juan. Le richieste della dama Torinese si limiterebbero alla condivisione di quelle canzoni d’amore in puntata.

Anche se fino a questo momento la coppia si è scambiata solo baci, il Venezuelano sembrerebbe molto interessato nella conoscenza della Galgani, infatti non ha esitato a rispedire a casa tutte le corteggiatrici giunte in programma solo per lui. La stessa Paula che si era proposta alle simpatie del cavaliere nelle scorse puntate.

In un secondo momento si passerà alla coppia bollente formata da Ida e Riccardo. Nonostante la musica la inviti ad entrare, Ida esiterà rimanendo a piangere in camerino, le lacrime non le permetteranno inizialmente di presentarsi al cospetto della De Filippi.

Successivamente partirà un rvm del dopo puntata della scorsa settimana che farà intendere che i due nonostante i litigi abbiano terminato il tutto con un bacio. Riccardo nel momento del suo ingresso in studio racconterà a Maria di essere stato a Brescia, ma che nonostante tutto le cose continuano a non andare tra i due. Ma tra le lacrime Ida troverà il modo di parlare di quali sono i problemi della coppia, e sembrerebbe che Riccardo non riesca ad avere rapporti intimi con lei, giustificando il tutto con la ricerca di un rapporto mentale con la stessa e non solo fisico.