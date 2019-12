Anticipazioni "U&D over", scene tagliate: il traumatico risveglio tra Gemma e Juan Luis. Barbara attacca Veronica

Grazie a “ilvicolodellenews.it” abbiamo potuto conoscere le anticipazioni del trono over di “Uomini e Donne” e siamo venuti a sapere che la storia tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani è arrivata al capolinea, con l’abbandono del programma da parte del napoletano, dietro espressa richiesta della padrona di casa, Maria De Filippi.

In queste ore sono state pubblicate, sempre su “ilvicolodellenews“, alcuni particolari e la fonte stessa dichiara che le scene saranno – molto probabilmente – tagliate dalla messa in onda. In molti si sono chiesti come starà andando la dieta della bella Cipollari, decisa a perdere molti chili prima delle feste natalizie: le feste sono arrivate, ma i risultati di Tina non sono quelli promessi a settembre, seppur l’opinionista abbia perso peso. Entra quindi la bilancia per dare la sua spietata sentenza, ma la Cipollari si oppone, dichiarando: “Maria non ti azzardare a far entrare la bilancia che la frullo in testa a chi la porta”.

Uomini e Donne, trono over: nuovi particolari tra Gemma e Juan Luis

Emergono poi nuovi dettagli sul risveglio di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano dopo la notte “senza passione” trascorsa insieme. Gemma rivela che il napoletano, dopo le ultime puntate, è completamente sparito per poi rifarsi vivo solo 2 giorni prima della registrazione in studio, ma la dama torinese non ha voluto parlargli e racconta che il periodo vissuto con lui è stato un sogno, ma poi i suoi comportamenti hanno fatto crollare il castello di speranze e felicità che si era costruita.

Poi diffonde un dettaglio che, con ogni probabilità, non verrà mandato in onda: in pratica la Galgani rivela che dopo la notte passata insieme in albergo, il risveglio è stato traumatico. Juan Luis non si sentiva molto bene e ha dovuto “liberarsi” con rumori abbastanza insistenti che hanno fatto preoccupare anche il receptionist della struttura che ha chiesto se andasse tutto bene. Dopo questo particolare che ha sollevato anche ilarità in studio, Ciano ha chiesto a Gemma di continuare la loro conoscenza, perché avrebbe voluto conoscere altri aspetti della donna. Lei è stata irremovibile e gli ha fatto “ciao ciao” con la mano.

Di nuovo protagonista Tina con un’altra battuta quando Barbara De Santi si siede in centro studio e rivela di non aver avuto nessuna spinta nel baciare i due cavalieri che le sono seduti di fronte. A questo punto l’opinionista lancia la frecciatina: “Bè ti capiamo, non saprei chi scegliere“, facendo intendere che i due uomini non siano propriamente degli adoni.

A questo punto, la De Filippi chiede a Barbara se tra il parterre maschile ci sia qualcuno che sarebbe disposta a baciare. La De Santi risponde di no, e rimarca il fatto che non ha voluto scambiare il numero con Armando perché lo vede come un amico. Poi rivela che nella scorsa puntata gli ha consigliato di lasciare perdere donne come Veronica, che definisce “una bambola“, provocando la reazione stizzita della donna.