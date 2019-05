Anticipazioni U&D over: Rocco, Michele e Roberta dicono addio al programma. Una coppia ha finto e un’altra esce

Le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” sono state registrate mercoledì 1° maggio negli studi di Canale 5. Maria De Filippi e i suoi fidati opinionisti hanno assistito a rivelazioni choc e abbandoni che nessuno si sarebbe aspettato. Grazie a “Il Vicolo delle News” possiamo darvi qualche anticipazione. Ma andiamo con ordine.

La puntata si apre come sempre con Gemma Galgani che, recentemente, ha subito un colpo basso da parte di Fabrizio Cilli, il suo giovane corteggiatore che è stato espulso dalla trasmissione dopo che lui stesso ha ammesso di non provare alcun interesse per la Galgani e, come direbbe Tina Cipollari, ha fatto tutto per “business”.

Tina Cipollari accusa Gemma di avere una liaison con un cameraman

La Cipollari ha accusato il cameraman di essere interessato a Gemma e ad avere una liaison con lei visto e considerato che sta usando dei filtri che la fanno sembrare più giovane, cosa che con lei non usa. Poi la situazione come al solito degenera e Tina vuole struccare completamente Gemma, e mentre effettua la manovra le infila un dito nell’occhio e le due escono per rimediare e quando rientrano la torinese si benda il viso per nascondersi.

Si passa poi alla situazione sentimentale di Riccardo Guarnieri che decide di interrompere la conoscenza con la dama che stava frequentando. Ma il vero colpo di scena è la decisione di Rocco, Michele e Roberta di abbandonare la trasmissione: ecco perché.

Rocco, Michele e Roberta lasciano il programma

Rocco Fredella arriva addirittura alle lacrime, in centro studio si lamenta di non avere soldi e di non aver guadagnato praticamente nulla per le serate a cui a presenziato. E’ stato accusato dalla Galgani di sfruttare l’immagine del programma per ricavare del denaro, ma rivela di aver guadagnato solo 70 euro e prende la decisione di andarsene perché non è più disposto ad essere insultato e accusato senza motivo.

Michele Loprieno, dopo il forte litigio con Armando, rivela di essersi rivisto e di non aver apprezzato per niente l’immagine che è uscita di lui. Dichiara di non divertirsi più e se ne vuole andare, nemmeno la rivelazione di Maria che lo informa della presenza di una signora venuta per lui lo dissuade dal suo intento e così, saluta Maria ed esce.

Roberta Di Padua si siede in centro studio con Armando, ma dopo aver appurato che la loro storia non può continuare, decide di uscire definitamente dalla trasmissione spiegando che ha impegni lavorativi che non riesce a conciliare con l’impegno del programma. La De Filippi le fa sapere che ci sono due cavalieri per lei, allora Roberta risponde che se le interesseranno rimarrà per conoscerli: ciò non avviene e se ne va.

Gemma continua con Salvatore, una coppia esce e un’altra viene smascherata

Gemma Galgani continua a vedersi con Salvatore, ma viene ricoperta di insulti da Tina che non crede che alla dama piaccia davvero l’uomo. Maria Antonietta continua la discussione con Marcello e fa vedere il cellulare a Gianni, ma i due opinionisti non sembrano interessati a questa storia. Marcello decide di ballare con un’altra dama e Maria Antonietta, rimanendo seduta nel parterre, sembra molto ferita dalla situazione e le scappa anche una lacrima. Poi, improvvisamente, si siede al centro con Roberto che le regala 3 rose e le chiede di uscire: lei accetta, ma il pubblico con sembra credere a questa nuova coppia

Massimiliano tira fuori un audio di Simona dove si capisce chiaramente che lei e Stefano si stanno frequentando fuori dal programma e sono una coppia. Da ciò si capisce che erano d’accordo mentre sedevano sulle sedie nei rispettivi parterre. Infine per Armando arriva una nuova corteggiatrice, ma lui in pochi minuti la congeda.