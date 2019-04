Anticipazioni U&D over, Gemma scarica Fabrizio: "Mi hai usata con quella foto". Offese a Gemma, Gianni chiama la blogger

Direttamente sul sito di Witty TV è stato pubblicato un filmato che svela cosa è successo durante le registrazioni delle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne che andranno in onda la prossima settimana. Il video parte con Gemma Galgani che, inizialmente per poi cambiare idea, dichiara di voler conoscere Fabrizio Cilli il 42enne arrivato da poco per corteggiarla: la dama Torinese afferma di essere disposta a uscire con lui anche la sera stessa per un caffè.

A questo punto interviene Valentina che, dubbiosa, afferma di non credere assolutamente all’interesse dell’uomo per Gemma, soprattutto dopo aver visto le foto che ha postato sui social del suo fisico scolpito. Fabrizio, invece, dichiara nuovamente il suo interesse per la dama torinese e Gemma afferma che anche lei ha avuto dei dubbi dopo aver visto quelle foto però vuole dare una possibilità al ragazzo. Valentina poi fa sapere che Cilli ha pubblicato anche una foto insieme a Gemma.

Gemma rifiuta il corteggiamento di Fabrizio

La Galgani, a questo punto, appare un po’ contrariata e dichiara di non apprezzare assolutamente questa cosa e non ne capisce nemmeno il motivo visto che non si sono ancora nemmeno incontrati. Interviene anche Armando con parole dure: “Quindi cosa fai? lo tieni, lo vuoi sì o no?” e Gemma risponde con un secco: “No” e rivolgendosi a Cilli: “Fabrizio scusa tu potevi dirmelo comunque che hai messo le nostre fotografie, con Rocco per quanto ne abbiamo passate, non abbiamo mai messo una fotografia. Hai voluto far intendere che stavi uscendo con me, quando ancora non eri nemmeno uscito“, il pubblico applaude.

Esce una nuova questione sollevata sempre da Valentina e cioè che il corteggiatore sia entrato a far parte di alcuni blog di Uomini e Donne. Questa cosa per la ragazza è una chiara dimostrazione che Fabrizio è interessato ad apparire e non a Gemma. Cilli afferma che gli è stato chiesto di partecipare a questo gruppo e fa intendere che la proposta è arrivata dalla redazione. Maria ferma tutto e vuole fare chiarezza: vuole sapere il nome di questa persona e cosa ha dichiarato.

Gianni Sperti legge la conversazione tra la blogger e Fabrizio Cilli

Gianni legge la conversazione avvenuta tra i due e le offese rivolte a Gemma dalla blogger: “Scrivo sempre quel che penso posso darti un consiglio visto che sono anni che sto lì dentro“, e Gianni commenta che quel “lì dentro” poteva essere frainteso da Fabrizio facendogli pensare che si riferisse proprio alla redazione del programma: “Ascolta resta nel programma sei un vero gentleman ma fidati Gemma fa paura. È pericolosa, butta fango su tutti, la conosco da anni resta lì ma trovati una bella ragazza” – e manda una foto di Gemma agli esordi non proprio bellissima: “Questa è lei 11 anni fa questo è il mio consiglio Sono amica di tutti là dentro ex e nuovi Ma con lei non c’è verso“.

Dopo che Gemma ha affermato di non conoscere la donna in questione, ipotizza che ce l’abbia tanto con lei perché non ho mai voluto far parte del suo blog e apostrofa Fabrizio dicendogli che avrebbe potuto terminare la conversazione asserendo che lui era lì per Gemma e che gli interessava conoscerla.

Tina Cipollari difende Fabrizio dalle accuse

Viene anche rivelato che Fabrizio e questa blogger avrebbero dovuto incontrarsi per parlare di questa cosa e a Gemma non va proprio giù e, anche se Tina difende Fabrizio dicendo che non ha fatto nulla di male, la Galgani non capisce perché avrebbe voluto incontrare una persona che sapeva che gli avrebbe parlato male di lei. La De Filippi cerca di consolarla, e Fabrizio si difende: “Io non gli ho dato ragione a questa persona, io non vengo per visibilità. Anche perché non mi sarei mai messo in una situazione del genere dove vengo criticato e insultato tante persone per essere venuta a corteggiare Gemma“.

Poi la De Filippi chiede a Gianni Sperti di contattare questa persona e chiedere spiegazioni. La blogger in questione risponde al telefono pensando che fosse Fabrizio e invece si ritrova a parlare con Gianni che le chiede spiegazioni in merito alla questione. Rivela che la Galgani le ha fatto chiudere dei gruppi e le ha messo il bastone fra le ruote in dverse occasioni. Spiega di non avere mai affermato di far parte della redazione ma di essere una persona che alcune volte fa parte del pubblico e viene chiarito che c’è stato un fraintendimento e la questione finisce lì.