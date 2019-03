Anticipazioni U&D over, Gemma accusa Rocco: "Ti sei fatto pagare per il castello" e un’altra coppia esce dal programma

Nelle nuove registrazioni del trono Over di “Uomini e Donne” del 13 marzo non sono mancati i colpi di scena. Oltre a litigi, recriminazioni e dichiarazioni d’amore, c’è stato un momento emozionante durante il quale una coppia ha deciso di lasciare il programma. Tutto questo lo veniamo a sapere grazie a “Il Vicolo delle News“: ma andiamo con ordine.

La puntata inizia con Gemma e la sua enorme, e non ancora superata, delusione per il comportamento di Rocco nel castello che la Galgani ha vissuto come un ricatto. Aggiunge a questo punto un ulteriore particolare alla vicenda per mettere in evidenza il fatto che questa festa non sia stata organizzata da Fredella per amore, ma per interesse, o come direbbe Tina, per business: la dama rivela che Rocco abbia ricevuto un compenso dall’agenzia in cambio di pubblicità, mentre lui ha sempre sostenuto il contrario. Tina, a questo punto, interviene dicendo che secondo la sua opinione Gemma si nasconde dietro questa scusa, invece che dire la verità e cioè che a lei Rocco non è mai interessato davvero.

Una coppia esce dal programma. Ida se ne vuole andare

E’ il momento di Cristina che si sta conoscendo con Daniele, ma a questo punto David interviene e dichiara di essere innamorato di lei, lasciando tutti interdetti. Lei ha molti dubbi, a questo punto e Gianni esorta David: “Se sei innamorato di Cristina alzati e andate via insieme“. Il cavaliere non se lo fa ripetere due volte, si alza e la bacia e decidono di viversi al di fuori del programma.

Riccardo continua a conoscere altre dame del parterre, ma ad un certo punto Ida non è riuscita a trattenere le emozione e, rivolgendosi a Maria, ha rivelato: “Sono ancora innamorata di Riccardo, mene vado da qui, non mi va di vederlo mentre conosce un’altra donna”. La De Filippi cerca di convincerla a rimanere e propone ai due di uscire per chiarirsi, ma Riccardo ribadisce ancora una volta che non prova alcun sentimento per Ida, ma lei cerca di convincerlo a riprovarci: lui rifiuta.

Ida non si sentiva molto bene per via del rifiuto di Riccardo, così è uscita e lui l’ha seguita fuori. Dopo un po’ di tempo è rientrato solo Riccardo. Vedremo nella messa in onda cosa si sono detti.

Si è parlato anche di Barbara e Roberto: lei accusa l’uomo di non provare i suoi stessi sentimenti profondi e alla fine lui, stanco dei continui attacchi si alza e torna a sedersi.