Anticipazioni U&D over: Armando Incarnato viene espulso, Gemma trova il sostituto di Juan Luis e ha due malori

Venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020 sono state registrate le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” e, grazie al sito ilvicolodellenews.it, possiamo scoprire cosa è successo in studio. Sembrano essere state registrazioni alquanto movimentate, soprattutto per Gemma Galgani e Armando Incarnato.

Partiamo dalle registrazioni di venerdì 3 e proprio con il cavaliere napoletano che, nelle puntate già andate in onda, aveva in più riprese puntato il dito contro il suo concittadino Juan Luis Ciano accusandolo di essere falso nei confronti di Gemma. Ora è proprio lui a ritrovarsi sotto il fuoco Gianni Sperti che, ormai da tempo, nutriva dei forti dubbi.

Uomini e Donne, trono over: Armando Incarnato è stato smascherato

L’opinionista aveva avanzato l’ipotesi che Incarnato fosse fidanzato al di fuori del programma, ma lui aveva sempre rigettato ogni accusa e continuato il suo percorso a “Uomini e Donne”. Questa volte le cose sono andate in maniera diversa e sembra che Sperti sia riuscito a smascherarlo e lo ha invitato a lasciare il programma. La reazione delle dame con le quali aveva intrapreso una conoscenza non si è fatta attendere e si sono furiosamente scagliate contro di lui. Staremo a vedere se la sua dipartita sarà definitiva. Assente in studio Juan Luis Ciano a dimostrazione che la sua storia con Gemma sia davvero conclusa.

Le registrazioni di sabato 4 gennaio sono state dedicate alle sfilate delle dame e dei cavalieri. Durante quella delle donne dal tema “Bella da far perdere la testa“, si è iniziato con Pamela con un vestito blu stile sirena, poi è stata la volta di Gemma che ha sfilato in rosso sulle note di “Sei bellissima” della Bertè. Barbara De Santi ha avuto uno scontro con Mattia, reo di non averla più chiamata dopo un inizio di conoscenza, forse perché spaventato dal carattere della donna. Valentina Autiero ha avuto un momento di difficoltà che l’ha portata a piangere, in seguito ad alcune critiche sulle sue gambe.

E’ toccato poi agli uomini con “L’uomo che non deve chiedere mai“. Jean Pierre è uscito in smoking e Massimiliano ha interpretato Richard Gere in “Ufficiale e Gentiluomo”, prendendo in braccio Aurora le ha fatto fare il giro dello studio fino dietro alle quinte, dove l’ha baciata appassionatamente. Il pubblico si è alzato in piedi per applaudirlo.

U&D, trono over: i mancamenti di Gemma Galgani

La Galgani, sempre sensibile a certi avvenimenti, si è molto commossa davanti a tutto quel romanticismo, tanto che la Cipollari ha ritenuto opportuno chiamare il dottore. La dama torinese, infatti, ha quasi avuto un mancamento, per questo è stata distesa sulla passerella, ma grazie all’intervento di Massimiliano che la prende in braccio, si riprende immediatamente. Erik ha scosso molto il parterre femminile quando è uscito vestito da operaio. I vincitori sono stati Pamela e Massimiliano.

Incarnato non era presente e ciò sembrerebbe confermare il suo abbandono. Gemma, poi ha discusso animatamente con Anna: le due dame si contendono Marcello, insieme ad Antonella la nuova fiamma di Jean Pierre. Gemma era convinta di avere l’esclusiva di Marcello, mentre l’uomo non conferma questa supposizione, ma vuole conoscere tutte e tre le dame.

Rivela poi che con Gemma che con Anna si è scambiato dei baci a stampo, e la Cipollari interviene facendo notare come la Galgani si sia già consolata, dopo Juan Luis. Gemma, una volta resasi conto che Marcello non ha intenzione di concederle una conoscenza esclusiva, ha di nuovo una crisi di pianto e Tina chiama nuovamente il medico in studio.