Anticipazioni U&D over: Armando e Barbara inaspettatamente amici, mentre Enzo e Pamela raccontano come procede tra loro

Il giorno 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne“, l’ultima del 2019 e che vedremo in onda solo il 7 gennaio 2020. Ancora una volta grazie a “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto in puntata, da notare come Ida e Riccardo non fossero presenti, segno questo che tra loro le cose procedono bene.

Una coppia che invece è tornata per raccontare il proseguimento della loro storia, sono stati Enzo e Pamela. Tra loro le cose procedono a gonfie e vele tanto che, lei nei prossimi giorni gli farà conoscere suo figlio. Il bel napoletano ha dichiarato di desiderare un figlio dalla sua compagna, ma Pamela ha asserito di voler aspettare ancora un pò e di andarci con i piedi di piombo.

Ancora al centro studio lui le ha fatto una sorpresa, regalandole una scatola di rose rosse con dentro un bigliettino che recita in napoletano: “Mi sono innamorato di te!“. La frase è ripresa dalla famosa canzone “Abbracciame” – scritta e interpretata dal cantante partenopeo Andrea Sannino- che poi insieme hanno ballato in studio.

E’ stata la volta di Valentina ed Erik. Lui ha deciso di chiudere la frequentazione perchè lei questa settimana è stata giù di morale, a causa di problemi personali, e lui ha mal digerito la cosa dato che preferisce una donna sempre sorridente e felice al proprio fianco. La ragazza si è mostrata visibilmente dispiaciuta, tanto che è esplosa in un pianto e ha asserito di credere di avere qualcosa di sbagliato, dato che a quaranta anni non ha ancora trovato l’uomo giusto.

Gianni l’ha difesa ricoprendola di complimenti e invitandola a non mollare perchè prima o poi l’uomo giusto arriverà anche per lei. Archiviata la parentesi Valentina, Barbara si è accomodata al centro studio e difronte a lei due signori, Amedeo e Pasquale. La dama ha asserito di voler chiudere con entrambi dato che non le è scattato nulla.

Durante il momento di Barbara è venuta fuori una notizia un pò insolita, ovvero che Armando (da sempre suo più acerrimo nemico) le ha lasciato il numero, ma lei ha rifiutato perchè lo vede solo come un ipotetico amico. I due tra l’altro hanno ballato sempre insieme durante il corso di tutta la puntata, che stia per nascere qualcosa di inaspettato? Non resta che attendere la messa in onda della puntata per ulteriori dettagli.