Anticipazioni U&D: niente troni nelle prime puntate, ci saranno le coppie di "Temptation Island"

La nuova stagione di “Uomini e Donne” sta per partire. I motori sono già caldi e le bollenti novità tutte da scoprire. Naturalmente, in un’epoca in cui i social network hanno monopolizzato l’ambiente del gossip, con notizie su notizie che costantemente si rincorrono, in questo periodo anche ciò che dovrebbe accadere nella prossima stagione del talk show dei sentimenti, inizia a trapelare proprio dal web.

L’ibrido tra trono classico e trono over, mossa necessaria ma vincente e che tanto ha ottenuto in termini di ascolti durante il finale della scorsa stagione, sembrerebbe essere confermato almeno nella prima parte di questa annata. Inizialmente si è creduto che una classica scissione tra i due troni fosse la strada più accreditata e ciò perché si parla di quattro tronisti che siederanno sulla poltrona rossa.

E dunque gestire il percorso di quattro ragazzi, in contemporanea con le vicende di dame e cavalieri, sembrava essere abbastanza difficile e invece non sarà così. Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uomini e Donne Classico e Over”, le prossime puntate del talk show si fonderanno in un’unica puntata che sarà poi suddivisa nell’arco di tutta la settimana.

Nello specifico saranno presenti in studio sia dame e cavalieri, che tronisti e corteggiatori e le peripezie di tutti i protagonisti si dipaneranno durante tutta la settimana, con la messa in onda che avrà il consueto arco temporale che va dal lunedì al venerdì. Questo accadrà almeno agli inizi. Inoltre, dalla pagina su citata emerge che le prime puntate saranno dedicate ai protagonisti di “Temptation Island”.

Nello specifico assisteremo alle continue discussioni tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, al confronto tra Anna Boschetti e il suo tentatore Carlo, così come a quello tra Antonio Martello e la sua tentatrice Ilaria e Valeria Liberati con Alessandro Basciano, che con ogni probabilità siederà sul trono. Insomma per assistere alla tanto attesa resa dei conti tra Gemma e Nicola, così come alle vicende di tutti gli altri protagonisti, oltre che a quelle dei nuovi tronisti, dobbiamo attendere ancora un po’.