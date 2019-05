Anticipazioni U&D: in Villa torna Muriel per Andrea Zelletta

Manca ormai poco alle scelte dei tronisti di Uomini e Donne e quest’anno in particolare si è optato per una scelta in diretta e non più registrata proprio per evitare anticipazioni che molto spesso sono state diffuse sul web, tuttavia, è possibile anticipare già qualcosa sul percorso fatta in Villa da Andrea Zelletta.

Proprio sui profili social del programma, è stato pubblicato un video inerente alla Villa dove Andrea attraverso un filmato mette a conoscenza Klaudia e Natalia che sta per arrivare un’altra persona e non saranno sole.

Una volta visionato il filmato dove Andrea dice chiaramente: “Vi volevo dire che oggi non siamo da soli, ma c’è un’altra persona che sta arrivando”, le corteggiatrici appaiono abbastanza sconvolte e il loro primo pensiero è rivolto all’ex corteggiatrice del Zelletta, Muriel Bassi; entrambe immaginano che sarà proprio lei la terza persona a scendere dalla macchina che si vede nel filmato, per passare qualche giorno in Villa con Andrea prima della fatidica scelta.

Come risulta facilmente intuibile, non è dato sapere di chi si tratta, tuttavia, c’è molta proprabilità che possa trattatarsi porprio di Muriel, che aveva lasciato il programma poche settimane fa ed è quasi certamente impossibile possa trattarsi di Giorgia poiché fu eliminata proprio dallo stesso Andrea che dichiarò di non provare trasporto nei suoi confronti.

Anche secondo molti telespettatori potrebbe trattarsi proprio della Bassi, tuttavia, non è detto che si tratti di una terza corteggiatrice ma magari potrebbe trattarsi di una persona cara ad Andrea che ha deciso di far partecipare alla Villa per farsi dare sostegno.

A questo punto non resta che aspettare la diretta di domani che svelerà finalmente chi sarà questa misteriosa persona ma soprattutto per apprendere chi sarà la scelta di Andrea Zelletta che se gli dirà di si sarà la sua fidanzata e potranno finalmente vivere la loro storia al di fuori delle telecamere come tanto hanno desiderato.