Anticipazioni U&D: Giulia ha detto di non voler baciare nessuno

Stando alle anticipazioni diffuse sul web, ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne. Durante il corso della puntata, si è parlato della tronista Giulia Cavaglià e della sua scelta di non voler baciare nessuno.

La prima esterna mandata in onda è quella di Giulia e Manuel; i due hanno trascorso insieme una piacevole giornata e il corteggiatore le ha organizzato una festa a sorpesa in occasione del suo compleanno finendo poi per baciarsi coprendo il bacio con un pupazzo. A tal proposito, Giulia h dichiarato di non baciare più nessuno perchè sa come ci si sente essendo stata prima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi e poi tronista.

In seguito si passa all’esterna di Giulia e Flavio che non ha percepito il contatto fisico ricercato dalla tronista. A questo punto si passa all’esterna con Giulio che ha provato a baciarlo trovando però un rifiuto poichè lei vuole essere corteggiata di più dal ragazzo.

Finita questa esterna la redazione ha chiesto alla tronista con chi volesse trascorrere del tempo e Giulia ha deciso di farlo con Flavio. Giulia voleva togliersi dei dubbi su quest’ultimo circa la sua amicizia con Valentina Galli (la non scelta di Luigi Mastroianni). Nell’esterna la tronista ha ammesso di pensare che i due siano “amici di letto” ed ha quindi chiesto al corteggiatore di mostrarle il telefono. Flavio accetta ma dice che poi se ne andrà dall’esterna. Giulia dopo aver visionato il cellulare si insospettisce ancora di più non trovando conversazioni con Valentina nonostante la loro forte amicizia. Flavio a questo punto lascia l’esterna.

Giulio in studio non ha proferito parola sul bacio tra Manuel e Giulia, tuttavia, si è innervosito solo quando la tronista gli ha confessato che è rimasta sconvolta quando le è stato detto che lui è solito fare risse pubbliche. Il corteggiatore sentite queste parole si è innervosito dicendole che queste cose rientrano nella privacy e non dovevano essere dichiarate in pubblico.