Anticipazioni U&D: Gemma torna single, Nicola nella bufera e Armando si ritrova invischiato in un triangolo

Venerdì 11 settembre, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi è ripreso a pieno ritmo e l’ibrido tra trono classico e over sta iniziando a dare i suoi frutti: tutti interagiscono con tutti e chissà, magari potrebbe nascere una storia d’amore del tutto inaspettata. Ciò che è certo è che al momento le discussioni non mancano perché gli over si interessano ai giovani e viceversa.

La puntata dell’11 settembre è stata registrata e grazie alle talpine de”Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Ancora una volta, come ormai è da consuetudine, Gemma è stata al centro della scena. La puntata ha preso il via con un recall della puntata precedente, con la Galgani che si è più volte lamentata e Tina che faceva le sue solite facce.

La dama torinese frequentava il cavaliere Paolo, ma con lui le cose si sono interrotte. I due, dopo essersi scambiato un bacio che hanno definito “umido”, hanno deciso di interrompere la conoscenza perché non è scattato nulla e il riferimento era soprattutto ai rapporti intimi che non ci sono stati. Gemma ha lamentato il fatto che Paolo non le mandasse molti messaggi.

Tina è esplosa e ancora una volta ha inveito contro la Galgani. In particolar modo, la Cipollari ha accusato la sua nemica di dare sempre lo stesso finale alle storie e il tutto è stato accompagnato da uno dei suoi spettacoli trash che tutti ben conosciamo. La dama torinese è di nuovo libera e senza pretendenti e ciò ha fatto si che Nicola cogliesse la balla al balzo e si facesse avanti.

Sirius si è scusato con Gemma e le ha regalato una rosa bianca, per scusarsi con lei dato che la scorsa volta non l’aveva salutata e non ci si comporta così. Altro grande protagonista di puntata è stato Armando Incarnato. Il cavaliere è il protagonista di un triangolo amoroso, che vede coinvolti anche il tronista Gianluca e Lucrezia, sua corteggiatrice 25enne.

Armando e Lucrezia si sono sentiti più volte durante la settimana e sono anche usciti insieme. La ragazza vuole continuare a frequentare entrambi, ma il tronista le da un aut aut: entro una settimana deve decidere se conoscere lui o continuare a frequentare Armando. Tutto lo studio è a favore di Gianluca e attaccano pesantemente Incarnato.

Armando è accusato di dedicarsi alle corteggiatrici giovani e di ignorare il parterre femminile, che invece sarebbe più adatto a lui. Anche Nicola finisce al centro della bufera. Nello specifico, ad un certo punto la corteggiatrice Selene ha abbandonato lo studio, in quanto è stata fortemente criticata perché Vivarelli pare si sia interessato a lei e lei abbia ricambiato.

Da qui ne è nata una discussione, che ha messo il giovane Sirius sotto la lente di ingrandimento. C’è alchimia tra la tronista Jessica e il corteggiatore Davide. I due hanno fatto una bellissima esterna e si vede che si piacciono. Insomma, le anticipazioni sono molto calde e non resta che attendere la messa in onda della puntata per ulteriori dettagli.