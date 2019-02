Anticipazioni U&D: Gemma e Rocco parlano di convivenza, Riccardo indeciso e il video integrale di Claire e Gian Battista

Sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne che andranno in onda a partire da lunedì 11 febbraio su Canale 5. Come orami d’abitudine, si parte con l’rvm di Gemma e lo sfogo post puntata, questa volta però pieno di speranze per la ritrovata sintonia con Rocco e confessa: “Quando ho ballato con lui ho detto ‘Ti prego stavolta non farmi soffrire, sono già stata male tanto‘”.

Poi si vedono i due in esterna durante una cena e Rocco che propone a Gemma: “Sarei contento se tu mi dicessi stai 2 o 3 giorni da me“, e lei sorride soddisfatta e si baciano! Gianni Sperti chiede: “Ok, la cena, ma il dopocena?“. I due appena entrati in studio dichiarano di aver trovato un punto di incontro, anche se la Galgani continua a recriminare al suo cavaliere che dovrebbe essere più partecipativo nella sua vita e lui le risponde: “E fammi venire ad abitare da te, che ti devo dire, più partecipativo di così“.

Gemma sembra lusingata da questa richiesta e viene da pensare che accetti di buon grado la proposta di Rocco, tutto questo davanti allo sconcerto dei due opinionisti che non credono alle loro orecchie, soprattutto Tina sembra allibita dalle dichiarazioni forti e importanti di Fredella.

Riccardo non riesce a prendere una decisione

Si passa poi a Riccardo e Ida: i due sono seduti uno di fronte all’altra al centro dello studio. Lei gli fa sapere che non è più disposta a stare male per lui: “Ho pianto con i miei amici, con i miei clienti e anche con la mia vita, mio figlio, così non mi deve vedere mai più!“ Lui le ribadisce di averla sempre apprezzata tanto che rivela: “Ti dicevo quasi tutti i giorni che ti amo!“, ma trovare un punto di incontro per loro due sembra ormai impossibile e infatti Guarnieri continua la sua conoscenza con Roberta.

E proprio lei fa il suo ingresso e non sembra aver digerito ancora del tutto il comportamento di Riccardo nelle scorse puntate quando aveva deciso di confrontarsi ancora una volta con Ida tra abbracci e sorrisi. Ma ecco che interviene Stefano gettando benzina sul fuoco. L’uomo infatti, dopo aver insultato Riccardo dandogli del “tonto” e del “damerino” fa sapere che ha chiesto nuovamente il numero di telefono a Pamela.

Infine, probabilmente Maria De Filippi e la redazione decideranno di mandare in onda il filmato integrale del tanto discusso incontro tra Claire e Gian Battista, forse per dimostrare ancora una volta le disoneste intenzioni dei due, soprattutto dopo che la stessa Claire nelle scorse puntate aveva accusato il programma di aver montato il tutto per renderli colpevoli, tagliando il filmato a loro piacimento.

In queste ore, sul profilo Instagram di Claire è comparso un post che sembra voler mettere le mani avanti circa questa possibilità, ecco le sue parole: “Vogliamo parlare del video que andrà in onda lunedi 11febbraio ? Quello integrale di 8 minuti che nessuno mai vedrà poiché verrà sicuramente manomesso o ritagliato a seconda delle necessità del programma spettacolo ? Superficialità e molta gente affamata che ha bisogno di giustiziare qualcuno actutti i costi. Buona vita“.