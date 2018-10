Anticipazioni U&D, Barbara De Santi fuori controllo contro Gemma Galgani: "Non faccio la stacca biglietti come te"

Da poco tornata a sedersi nel parterre femminile, Barbara De Santi già fa sentire la sua presenza e non perde occasione per inveire contro il malcapitato di turno. Appena arrivata, sie era scontrata prima con Gemma Galgani provocandole quasi una crisi di nervi, subito dopo è stato il turno di Nino Castanotto, arrivando a insinuare che una sua ex si era presa delle licenze con un suo fidanzato.

Della questione non si è più parlato ma i dissapori tra i due nuovi ritorni, non sembrano essersi placati. Il motivo del contendere, ora, sembra essere il lavoro che svolge la De Santi – insegnante – e le critiche che le muove Castanotto la fanno uscire dai gangheri e inveire prima contro Nino e poi contro Gemma.

Grazie a “Il Vicolo delle News“, arrivano le anticipazioni delle registrazioni delle nuove puntate: il tutto accade durante la sfilata, consueto appuntamento nel trono over, che ha come argomento “Elisir di seduzione“. Gemma sfila con un vestito luccicante e tacchi vertiginosi, outfit molto apprezzato dal parterre maschile. Dopo è il turno di Pamela, e anche lei prende voti molto alti.

Barbara De Santi contro tutti

Ad un certo punto, prende la parola Barbara e, rivolgendosi ad un giovane cavaliere, chiede come mai le avesse dato un voto tanto basso. Da ciò si scatena l’inferno tra lei e Nino, quest’ultimo infatti riporta il discorso sul lavoro della dama. La De Santi inizia a gridare alzandosi e andando incontro al suo interlocutore, arrivando ad un faccia a faccia nel quale lei sottolinea il fatto che Castanotto è disoccupato e non è nella posizione giusta per commentare il suo lavoro. Un altro coraggioso cavaliere del parterre, prende le difese di Nino facendo notare a Barbara che i suoi atteggiamenti sono troppo “da maestrina” e che non da di certo un bell’esempio ai suoi alunni.

A questo punto, Barbara vede rosso e apre il fuoco, precisando che lei svolge un lavoro molto importante e e nessuno deve permettersi di giudicarlo, perché non sanno nemmeno di cosa stiano parlando. Nella bagarre si insinua anche la Galgani e di tutta risposta ottiene una secca precisazione: il lavoro della De Santi è dignitoso, non fa la stacca biglietti come Gemma! Parole che non sono piaciute, né al pubblico che l’attacca, né a Gianni che le fa notare che tutti i lavori sono importanti. Conclude la puntata Tina Cipollari con un saggio: “Se non sono matti non li vogliamo!“.