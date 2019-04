Anticipazioni U&D: Angela Nasti ha litigato con Fabrizio e Luca

Nella nuova registrazione dell’8 Aprile del Trono classico di Uomini e Donne, si è potuto assistere alla rabbia della tronista Angela Nasti nei confronti dei corteggiatori Fabrizio Baldassarre e Luca Daffrè; la ragazza si è arrabbiata molto poichè nessuno dei due ha chiesto di incontrarla dopo la scorsa registrazione da dove era scappata in lacrime.

Durante la scorsa registrazione va infatti ricordato che Angela ha avuto un durso scontro con l’altra tronista Giulia Cavaglià. Le due troniste hanno litigato molto nelle scorse puntate in quanto Giulia ritiene che Angela si sia messa su di un piedistallo e si senta superiore a tutti e più bella di lei. Angela non essendo d’accordo con le parole della Cavaglià, durante la scorsa registrazione era scoppiata in lacrime uscendo dallo studio.

La tronista si è sempre mostrata per il suo carattere difficile da gestire e più che per il litigio con Giulia, è rimasta molto male perchè i suoi corteggiatori non hanno preso le sue difese.

Visto il brutto litigio con Giulia, Angela si aspettava qualcosa da parte dei due corteggiatori che, tuttavia, oltre a non cercarla dopo la registrazione, non hanno chiesto di lei per tutta la settimana. Fabrizio dal suo canto, anche se è andato in camerino a cercarla non hanno poi fatto nessuna esterna con lei e si è giustificato dicendo di aver subito un lutto in famiglia. Luca, invece, ha deciso di seguirla in hotel ma lei ormai era già infastidita per via che il corteggiatore non avesse chiesto di vederla dopo la registrazione.

Con il nuovo corteggiatore Alessio invece, le cose vanno molto bene infatti il ragazzo ha raggiunto subito in camerino Angela dopo averla vista molto scossa dal litigio con Giulia; i due sono apparsi molto vicini e lei si è sentita coccolata e protetta ammettendo di apprezzare il fatto che il corteggiatore riesce a tenerle testa.