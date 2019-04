Anticipazioni U&D: Andrea in casetta bacia tutte, Natalia minaccia di dirgli no alla scelta

Lunedì 8 Aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono classico Uomini e Donne. Stando alle notizie diffuse da Il Vicolo dell News, la puntata è iniziata partendo dal tronista Andrea Zelletta anche se in relatà non è entrato subito in studio; a tal proposito, Maria De Filippi ha preferito far scendere prima le corteggiatrici Natalia, Muriel, Giorgia e Klaudia.

La De Filippi ha mandato in onda il filmato delle esterne di Andrea con le ragazze e come si è ben potuto notare, il tronista ha scelto di passare due giorni interi con le corteggiatrici. Natalia dopo aver ricevuto l’invito si è innervosita poichè ha subito percepito che si tratta di un’esterna di gruppo e sfogandosi con la redazione ha ammesso piangendo di non sopportare queste situazioni siccome lei si è aperta con Andra portandolo a casa sua.

Giorgia al contrario di Natalia invece, si è presentata all’appuntamento per passare delle ore in Spa con Andrea; i due si son lasciati andare molto ed è scattato anche un bacio. Successivamente arriva Muriel ma non trovando Andrea che era impegnato con Giorgia, decide di andarsene per poi essere richiamata dal tronista dove è seguita una lite.

Alla fine è venuto il turno di Klaudia che ha ritrovato la complicità persa con Andrea ed è scattato un bacio. I due hanno passato la notte insieme anche se in due stanze diverse. In seguito durante la notte Andrea decide di parlare con Klaudia e scatta un secondo bacio. Le due giornate in casetta sono finite con l’esterna di Andrea e Giorgia.

Dopo aver assistito a queste esterne, Natalia si è infuriata ed Andrea le ha detto che non presentandosi in casetta ha dimostrato poco interesse nei suoi confronti. La ragazza si è infastidita alla visione di tutti quei baci, tuttavia, Andra ha ammesso di averla pesata lo stesso per tutta la settimana. Anche Muriel si è arrabbiata molto uscendo dallo studio, Andrea è uscito dallo studio per farla rientrare ma con scarsi risultati. Natalia a questo punto dichiara che alla scelta il suo potrebbe essere un no.