Anticipazioni U&D, 20 novembre: Armando e la segnalazione su Juan Luis, ma Tina lo attacca

Quella a cui assisteremo oggi è una puntata molto scottante, infatti sarà caratterizzata dalle segnalazioni. Dopo che delle nuove donne faranno il loro ingresso per corteggiare Juan Luis, Armando prenderà le difese di Gemma Galgani e avvertirà Juan Luis di non prendersi gioco dei sentimenti della sua dama.

La reazione di Tina Cipollari però sarà immediata, infatti, l’opinionista tornerà ad accusare il corteggiatore di origini Napoletane, chiedendogli chi sia Jannette, una donna che secondo le voci, condividerebbe più di una semplice amicizia con Armando. La segnalazione verrà però negata dallo stesso cavaliere che vorrà fare chiarezza sul suo rapporto con la donna in questione, d’amicizia e collaborativo a detta sua. La Cipollari continuerà ad attaccare Armando durante il corso di tutta la puntata mentre il Venezuelano Juan Luis ribadirà di non voler assolutamente prendere in giro Gemma.

Dunque atmosfera molto tesa nel programma della De Filippi, soprattutto da quando Juan ha fatto il suo ingresso in trasmissione, ed è diventato uno dei cavalieri più ambiti. Non solo i balli con Tina Cipollari e Barbara De Santi, ma anche due nuove signore interessate alla sua conoscenza, dalle anticipazioni non sappiamo se deciderà di continuare la conoscenza con queste nuove donne, quello che possiamo dire con chiarezza è che Gemma non prenderà affatto bene le avances delle due nel confronto del suo principe azzurro.

La Galgani dunque andrà nuovamente in crisi per problemi legati al cuore nello studio di Uomini e Donne. Scoppierà in lacrime un’ altra volta e se ne andrà nei camerini a piangere ma il suo cavaliere sarà pronto a consolarla immediatamente. Successivamente in studio si scatenerà lo scontro tra Veronica ed Armando, i due avranno una discussione molto animata dove la donna ammetterà di non avere fiducia e che questa è la conseguenza del poco trasporto.

Armando in conclusione accuserà Juan Luis di partecipare per pura notorietà, ma il venezuelano sarà in grado di rispondere alle accuse, mentre prenderà le sue difese anche la De Santi. Non ci rimane che sintonizzarci su Canale 5 questo pomeriggio e aspettare quella che si prospetta una puntata ricca di scontri.