Anticipazioni turche “Bitter Sweet”: Nazli rivela a Fatos di aver baciato Ferit

La popolare telenovela “Bitter Sweet” è trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 14,45. Leggiamo cosa ci rivelano le puntate ancora inedite. Nazli e tutti gli altri amici si recano nel locale dove Alya si esibisce. Proprio Alya durante la serata, dichiara il suo amore a Deniz, davanti a tutto il pubblico presente, eppure la risposta del musicista, non sarà quella desiderata.

Mentre la cantante stava per dichiarare qualcosa di molto notevole, viene bloccata in tempo da Fatos. La mattina successiva Nazli decide di rivelare il suo segreto alla sua adorata amica. Le anticipazioni turche “Bitter Sweet” ci rivelano che Nazli, Ferit, Fatos, Asuman, Deniz e altre persone, vanno nel locale dove canta Alya.

Quest’ultima afferra il microfono e afferma a tutti che è determinata a svelare come stanno le cose e per prima cosa, ammette a Deniz che non lo ha mai dimenticato e che è tuttora follemente innamorata di lui. Dopo dice che è il tempo di affermare anche altre cose, però Fatos comprende quello che sta per succedere e va subito a tastare il mixer per alterare i suoni delle casse e riesce così a bloccarla prima che succeda qualcosa di spiacevole.

Dopo le parole dette e rivelate da Alya, Deniz si mostra agitato e disturbato dalla situazione, così decide di uscire e andare via dal locale. Saluta Nazli e se ne va lasciando soli per alcuni minuti lei e Ferit. Ferit prova a dire alcune cose alla sua ex cuoca, ma la situazione si stravolge. La Piran nel frattempo appare a disagio a causa della presenza dell’Aslan e dopo un po’ preferisce tornare a casa con sua sorella Asuman e la sua amica Fatos.

Al risveglio il giorno successivo vedremo Fatos e Nazli sul divano della loro casa nel momento in cui parlano di quello che è capitato al locale la sera precedentemente. La Piran domanda a Fatos cosa avrebbe potuto dire ancora Alya se lei non avrebbe fermato il tutto. Lei le dice che è molto ingenua, perché sicuramente avrebbe rivelato a tutti che Nazli e Ferit si amano. Poi dopo una piccola pausa la cuoca dice a Fatos che lei e Ferit si sono baciati, il tutto è accaduto la sera che ha dormito fuori casa.