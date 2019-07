La telenovela turca, dal titolo originale “Dolunay”, conquista tutti: “Bitter Sweet-Ingredienti d’amore” è una soap opera molto seguita dal pubblico televisivo italiano. La telenovela va in onda dal lunedì al venerdì, sulla rete televisiva Canale 5, alle ore 14,45. Le anticipazioni turche ci svelano nuovi colpi di scena: Nazli e Ferit hanno deciso di sposarsi. Il loro matrimonio è avvenuto non per amore, ma per un altro motivo ben preciso, infatti, vedremo la giovane cuoca completamente triste e afflitta mentre parla con il marito. Lui però non vuole riconoscere che tra di loro non c’è amore, per questo, quando lei mette alla prova il marito, l’amore irromperà nelle loro vite e si dimostrerà.

Così, Ferit proverà alla sua amata di essere l’unica donna che ama nella sua vita. Nelle prossime puntate di Bitter Sweet vedremo Nazli mentre pulisce una teiera, in quel momento entra nella stanza Ferit e le chiederà perdono per non aver fatto un’intervista. Il marito, le chiede di dirgli cosa non va, poiché quello non può essere la causa della sua malinconia. Nazli gli rivela che non riesce a stare tranquilla a causa dell’accordo pre-matrimoniale che hanno sottoscritto.

Gli dichiara che si sente bugiarda e ha timore che qualcuno possa sapere la verità. Lui gli confida di avere i suoi stessi timori e che si sente afflitto poiché Deniz l’abbia scoperto, e che potrebbe riferire il tutto a Demet e Hakan. Nazli si sente triste anche per Pelin, un amore passato di Ferit, ritornata dopo molti anni.

Successivamente il giovane intuisce che probabilmente è quello la causa dell’atteggiamento della moglie. Così si accosta a lei mentre ravviva il fuoco nel caminetto e le chiede se veramente crede che Pelin possa essere un’inquietudine, una preoccupazione. Tuttavia Nazli gli risponde di non sapere quello che lui vuole e se veramente l’ha perdonata per quello che è accaduto. Nazli dichiara a Ferit che è stato lui a distaccarsi da lei e che è ovvio che il loro matrimonio sia una falsità e che niente è reale tra di loro.

Però lui a questo punto non riesce a trattenersi e prendendo il suo viso tra le mani, la bacia con passione, dichiarandole che è lei la donna della sua vita. È sempre stata presente soltanto lei nei suoi pensieri e nel suo cuore. Poi i due si abbracciano, trascorrendo una notte d’amore e di desiderio come non era mai successo.