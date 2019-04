Anticipazioni trono classico U&D: tra baci bollenti ed eliminazioni

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ne sono successe di tutti i colori, tra eliminazioni e baci bollenti si è poi iniziata la trasmissione con il percorso del tronista Andrea Zelletta; il ragazzo come sempre ha fatto molto discutere durante il corso della puntata.

Si inizia facendo entrare le corteggiatrici Muriel e Natalia dopodiché viene mandato in onda un filmato dove quest’ultima va a parlare con Andrea circa la segnalazione emersa su di lei tramite Klaudia. I due dopo un breve diverbio fanno pace anche se Andrea in un primo momento ha creduto alla segnalazione riportata. A questo punto si lasciano senza salutarsi e Andrea prima di andare le chiede se abbia voglia di vederlo in settimana e lei gli risponde che si saluteranno in un’eventuale esterna.

Subito dopo si passa al confronto avvenuto tra Klaudia e Andrea; la corteggiatrice lo raggiunge in camerino arrabbiata per gli atteggiamenti del tronista poiché lo vede uguale con tutte e ammette che secondo lei ha dato poco valore alla loro esterna dove lei gli presenta la mamma e gli mostra una foto importante. Andrea ammette che il suo comportamento è dovuto al fatto di non avere ancora una scelta, tuttavia, le confessa che lei non sa realmente lui a chi pensa di più. A questo punto Klaudia gli dice che non ha intenzione di tornare in studio poiché non riesce più a sostenere questa situazione.

Natalia in studio afferma di aver immaginato che sarebbe successa una cosa del genere e Andrea le dice: “Sono talmente scontato?”. A questo punto viene mandato in onda un nuovo filmato dove il tronista va sotto casa di Klaudia per riprenderla e l’esterna continua con i microfoni spenti poiché la corteggiatrice ha raccontato delle situazioni personali e i motivi per il quale è intenzionata a non tornare in studio.

Subito dopo viene fatta vedere anche l’esterna di Muriel che lo attende in “casona” anche se non ha voluto organizzare nulla per lui poichè è ancora nervosa per la precedente puntata; la corteggiatrice spiega di non aver avuto reazioni in studio poiché non lo vede bene con le altre ragazze e ammette che non ha intenzione di fare come Klaudia perché non vuole impietosire nessuno. Andrea non si trova d’accordo e ammette che questo non influisce su di lui. A questo punto l’esterna finisce tra baci e coccole dove il tronista ammette di essere se stesso con Muriel.

In seguito all’esterna di Muriel, viene fatto vedere un filmato dove Andrea scrive una lettera per Klaudia spiegando quanto quest’ultima sia importante per lui, tuttavia, la corteggiatrice confessa: “Ho ho detto che non sarei più tornata se me ne fossi andata quindi continuo a dirti di no“.

A questo punto viene mandata in onda l’esterna di Natalia e Andrea che sono usciti per una gita in barca a vela. Il tronista sembra essere distante e Natalia gli dice che non si sente importante e che solo quando sono soli lui le da valore mentre in studio si comporta uguale con tutte e questa cosa inizia a scocciarla. Nel frattempo la redazione avvisa Andrea che Klaudia non ha intenzione di rientrare in studio ed Andrea ammette che la cosa per lui sia dura. A questo punto Natalia che prova ad avere un contatto gli dice: “Ok, valla a riprendere, tanto lo so che lo fai!” e lui ammette che sicuramente lo farà perché è davvero interessato a Klaudia.

Andrea subito dopo l’esterna con Natalia si reca sotto casa di Klaudia per riprenderla e mentre aspetta il suo ritorno dal lavoro, si concede una chiacchierata con la madre. Una volta rincasata Klaudia, il tronista la rassicura che non smetterà di cercarla anche se lei non vuole tornare. A questo punto lei lo abbraccia.

Klaudia entra in studio e Natalia comincia ad attaccare Andrea chiamandolo incoerente poiché in esterna non ha ammesso che sarebbe voluto andare via per raggiungere Klaudia. A questo punto inizia una discussione tra loro due in cui interviene anche la corteggiatrice Muriel.

Infine, entra in studio Giorgia che chiede spiegazioni poiché anche se tra loro è scattato un bacio Andrea non l’ha portata in esterna. A questo punto il tronista confessa che non sia nata l’alchimia che lui ritiene fondamentale e quindi la elimina.

Si passa al trono di Giulia Cavaglià, la ragazza esordisce ammettendo: “Ho peccato, ma lanci la pietra chi è senza peccato”. A questo punto viene mandata in onda l’esterna tra lei e Manuel dove quest’ultimo riesce a darle un bacino. I due parlano del loro cammino e il corteggiatore confessa che trova il percorso con Giulio frivolo dandogli anche dell’idiota, dopodichè data la forte complicità scatta un bacio. Giulio si rifiuta di commettare un’esterna dove Manuel continua ad insultarlo e nonostante le scuse di quest’ultimo, Giulio sembra non essere intenzionato ad accettarle.

Tina Cipollari sull’accaduto ammette di trovare Manuel violento per le parole che utilizza, tuttavia, il corteggiatore proprio non riesce a moderarsi tant’è che Giulio interviene dicendo: “Se Giulia sceglierà Manuel sono sicuro che avrà scelto un poveraccio”.

Subito dopo si passa all’esterna tra Giulio e Giulia che viene invitata dal corteggiatore a cena fuori dicendole di mettersi un vestito “facile da togliere”. I due hanno un contatto fisico sin da subito anche se lei non ha intenzione di baciarlo, tuttavia, alla fine scatta un bacio appassionato.

Arriva poi il momento di Angela Nasti, dove si vede un filmato con lo sfogo del corteggiatore Alessio e la tronista che va a riprenderlo, tuttavia, il ragazzo continua a volersene andare anche se la ragazza non demorde andando ripetutamente nel suo camerino mostrandogli il resto della puntata. A questo punto Alessio vede anche il secondo bacio tra lei e Luca dove lei esordisce dicendo: “Ora almeno se vuoi andare via sai anche cosa è successo dopo”. Angela a questo punto tra risate e batuttine trova il modo di fare pace.

E’ arrivato il turno dell’esterna di Angela con Luca; i due sono in un bar e il corteggiatore ammette di star iniziando a provare delle cose forti nei confronti della tronista tant’è che decide di dedicarle una canzone di Cesare Cremonini. Angela a questo punto si emoziona, tuttavia, la redazione la informa che Alessio vuole rivederla anche se lei non accetta. Luca si arrabbia dicendo che secondo lui Angela stia pesando all’altro corteggiatore anche se quest’ultima sostiene che siano solo scuse per andare via poiché il ragazzo aveva una serata.

Si passa all’esterna di Fabrizio e Angela dove lei è scostante tant’è che non vuole baciare il corteggiatore affermando di sentirsi bloccata poiché pensa alla reazione di Alessio. A questo punto la ragazza in trasmissione decide di eliminarlo.

In fine si passa all’esterna tra Angela e Alessio; i due sono in macchina e si divertono molto poiché Angela imita Belen Rodriguez. Una volta entrati in casona Angela provoca Alessio con delle battutine e alla fine scatta un bacio lunghissimo tant’è che Andrea Zelletta esordisce dicendo che se prima avevano il cobra ora hanno un pitone in studio per via della lingua di Angela.

Angela ammette che inizialmente avesse avuto una preferenza per Luca ma che adesso ha messo tutto in discussione per via di Alessio tant’è che interviene Maria De Filippi chiedendo ad Alessio se teme Luca e lui risponde dicendo del rivale che si è vista solo la sua bellezza anche se non si sa cos’ha realmente dentro. Angela a questo punto ammette che Luca secondo lei è appunto tutto da scoprire mentre Alessio è diretto e non dinamico e questa cosa a lei piace molto.