Anticipazioni Temptation Island Vip, Delia Duran stuzzica il single Riccardo: "Ti devi levare tutto"

Sono state diffuse, sulla pagina ufficiale del programma, le nuove anticipazioni della puntata di “Temptation island Vip” che andrà in onda lunedì 7 ottobre su Canale 5. Sembra proprio che Alex Belli vivrà momenti difficili a causa di un comportamento molto complice che la sua compagna, Delia Duran, ha avuto con il single Riccardo.

I due si sono ritrovati sulla spiaggia, soli, e si sono scambiati carezze e sguardi complici. Finché è sopraggiunta la voglia di fare un tuffo nell’acqua cristallina della Sardegna e così, senza pensarci due volte, il tentatore si è tolto la maglia davanti allo sguardo curioso di Delia Duran.

La fidanzata di Alex Belli ha stuzzicato il ragazzo con un malizioso: “Ti devi levare tutto“, riferendosi ai jeans che ancora indossava. Poi, non contenta, ha continuato la provocazione facendo notare che lei non poteva togliersi la maglia perché non indossava nulla sotto, nemmeno il costume.

Temptation Island, Delia Duran: sguardi complici e carezze con il single Riccardo

Nella scena successiva, Riccardo prende tra le braccia Delia e insieme si tuffano in mare, tra piroette, sorrisi e avvicinamenti che potrebbero infastidire notevolmente il fidanzato Belli quando visionerà il video durante il falò. E, infatti, sembra proprio che l’attore non prenderà bene la situazione: alcuni spoiler riportano la notizia di un suo crollo emotivo che lo spingerà a correre dalla sua bella e ad urlare disperatamente il suo nome, in tutto il villaggio.

Entrata da poco nel reality show, questa coppia promette di regalare momenti intensi al programma. In effetti, già in altre occasioni – al Grande Fratello in molti ricorderanno il forte confronto tra Delia e Mila Suarez, ex fidanzata di Belli – hanno fatto parlare molto e infuocato il gossip.

Staremo a vedere se Alex Belli deciderà di richiedere un falò immediato, nonostante manchi davvero poco alla fine del programma: infatti la prossima puntata sarà la penultima di questa edizione.