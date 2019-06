Anticipazioni Temptation Island: una delle sei coppie abbandona la trasmissione anzitempo

Aria di burrasca a Temptation Island 2019. Le indiscrezioni sulla seconda puntata del fortunato love game condotto da Filippo Bisciglia, arrivano puntuali e sono inequivocabili: lunedì prossimo una delle 6 coppie in gioco lascerà il paradisiaco resort “Is Morus relais”.

Nella prima puntata sono state ben due le coppie a manifestare evidenti segnali di sofferenza e crisi. La prima è quella formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena, mentre la seconda coppia è quella composta da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. In queste ultime ore un nuovo succoso spoiler sta annunciando il ritorno a casa di una delle coppie.

Come ha divulgato il popolare sito web “Gossip e tv”, il 28enne Arcangelo avrebbe accettato di incontrare la sua fidanzata Nunzia. Secondo le attendibili anticipazioni della seconda puntata, che andrà in onda lunedì 1° luglio su Canale 5, una coppia avrebbe chiesto il confronto anticipato e avrebbe deciso di mettere un punto alla propria love story. Non ci è dato sapere di quale coppia si tratti nello specifico, ma le circostanze portano spontaneamente a pensare che possa trattarsi dei due veraci napoletani Nunzia e Arcangelo.

Stanca del comportamento frivolo e intemperante del suo fidanzato, Nunzia lascerà in tronco l’incorreggibile Arcangelo? Intanto, sugli affollati social network, i fan della trasmissione hanno manifestato un certo interesse anche per un’altra delle coppie di Temptation Island 2019: stiamo parlando della fotonica Katia Fanelli e del suo ragazzo Vittorio Collina.

Sul web impazzano le scommesse degli internauti su come si potrà evolvere la tortuosa relazione tra la vulcanica romagnola e il suo paziente partner Vittorio. Sembra proprio che al popolo del web non vada particolarmente a genio l’esuberanza e il narcisismo della biondissima 25enne. Numerosi telespettatori si sono riversati sulle principali community per bersagliare con commenti negativi e giudizi spietati il discutibile atteggiamento di Katia Fanelli.