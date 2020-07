Anticipazioni "Temptation Island", Antonella Elia disperata: "Ma cosa sta facendo Pietro?"

Sul profilo ufficiale del programma “Temptation Island” è apparsa una clip che anticipa ciò che andremo a vedere nella puntata in onda giovedì 23 luglio su Canale 5. I protagonisti del filmato sono Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane e sembra che le cose tra loro si stiano complicando parecchio.

Antonella Elia è seduta sul tronco davanti a Filippo Bisciglia e le immagini che sta guardando sul tablet non sembrano per niente tranquillizzarla sul suo rapporto con Pietro. Il loro rapporto era già stato messo sotto pressione durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, quando arrivò una segnalazione su di lui e una sua ex fiamma.

Temptation Island, la reazione shock di Antonella Elia

Adesso, sembra che Delle Piane abbia fatto di nuovo un passo falso con una single nel villaggio dei fidanzati e abbia lasciato la Elia senza parole. L’ex ragazza di “Non è la Rai”, infatti, guardando le immagini che le sono state proposte da Filippo Bisciglia si mette una mano sulla bocca e sgrana gli occhi, incredula: “Mamma mia, ma cosa sta facendo?“, si domanda tra sé e sé per poi affermare: “No, non ci credo“.

Insomma, una tempesta di emozioni per la donna che ancora non si capacita di come abbia potuto comportarsi in quel modo proprio il suo ragazzo. Indubbiamente le provocazioni sull’isola non mancano, ma un rapporto solido dovrebbe essere al di sopra di tutte le tentazioni di questo mondo. Così non sembra essere per la Elia e per Delle Piane, considerando lo shock di Antonella.

Sul web si stanno facendo pronostici per capire cosa sia davvero successo tra Pietro e la tentatrice, alcuni paventano l’ipotesi che l’uomo si sia appartato con la ragazza nell’appartamento delle single dove non ci sono telecamere a testimoniare cosa succede tra loro. Altri invece la buttano sull’ironia e commentano: “Avrà bevuto due gin tonic, invece di uno come le aveva promesso…”. Per sapere con certezza dove sta la verità, dobbiamo aspettare la messa in onda della puntata.