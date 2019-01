Anticipazioni “Tempesta d’Amore” trama puntate da lunedì 14 a domenica 20 gennaio 2019

Le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d’Amore delle puntate che saranno trasmesse su Rete 4, canale Mediaset, dal 14 al 20 gennaio 2019. I fan della telenovela possono seguire le puntate inedite dal lunedì al venerdì, tutte le sere, dalle 19:50 e alle 20:30 circa. Il sabato e la domenica, invece, dalle 19:30 alle 20:30. Leggiamo di seguito le anticipazioni Tempesta d’Amore della prossima settimana! Alfons e Hildegard convincono Meyser di non avere nulla a che fare con la truffa al Burger Brau. Werner invece inizia a indagare segretamente e riesce a trovare il responsabile, tuttavia resta stupito quando scopre che è una persona che conosce abbastanza bene. Viktor che è innamorato sempre di più di Alicia, dimentica di presentarsi a un incontro con Jessica.

Quest’ultima inizia a cercarlo e quando s’incrocia con Paul, scopre che Viktor Saalfeld non è rientrato a casa. Nonostante Valentina stia passando un brutto periodo, il carattere allegro e solare di Fabien le dà il buonumore. Natascha vuole scoprire se c’è una relazione nascosta tra Xenia e Michael. Per mettere alla prova il marito e capire se è geloso, realizza un piano, che sembra riuscire. Xenia e Jessica s’incontrano e iniziano a parlare di Alicia e Viktor. La Bronckhorst, afflitta, ha un duro scontro con la Lindbergh che è proprio stanca. Andrè che ha organizzato una truffa, rischia il carcere, e per questo motivo, Alfons e Melli sono disperati.

Fabien inizia a interessarsi al teatro, per conquistare la ragazza che ama: Valentina. Paul prova dei forti sentimenti d’amore per Romy. Fabien inizia a prendere lezioni private di recitazione dalla moglie di Michael per conquistare Valentina. Melli e i Sonnbichler sono in apprensione, perché vogliono aiutare Alfons a non finire in carcere, ma la situazione si aggrava quando iniziano le indagini di Meyser.

Melli vuole autoaccusarsi per non far andare il padre in prigione. Hildegard non è d’accordo e cerca di farle cambiare idea. In seguito Alfons sarà arrestato. Romy fa una scoperta su Tobias, non ha una fidanzata a Monaco. Alfons subito dopo sarà rilasciato e questo tranquillizza i Sonnbichler. André afferma di volere cedere le proprie quote del Burger Brau pur di non finire in prigione. Romy affronta suo cugino riguardo alla sua bugia. Il ragazzo prova a imbrogliarla raccontandole un’altra menzogna.

Alicia non sa che suo marito è ritornato al Furstenhof prima dopo il suo viaggio in Thailandia. L’uomo sa tutto riguardo alla moglie, che lei vuole stare con il figliastro. Alicia vuole confessargli la verità. Infine, André scopre che Melli vuole lasciare l’hotel e partire lontano. Inoltre vuole prendere su di sé tutte le responsabilità riguardo alla truffa realizzata dallo chef.