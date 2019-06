Anticipazioni “Tempesta d’Amore”, puntate dal 22 al 28 giugno 2019: Jessica abbandona sua figlia

Avvenimenti e situazioni sconvolgenti caratterizzeranno le prossime puntate di “Tempesta d’Amore”. La telenovela tedesca si può seguire sul canale televisivo Rete 4 tutti i giorni a partire dalle ore 19,30. Scopriamo cosa accadrà in questa nuova settimana. Jessica in molte situazioni si è mostrata come una donna confusa e insicura. Infatti, inizialmente ha mentito a Viktor, facendogli credere che era rimasta incinta da lui. Successivamente, quando è stata scoperta la verità, ha incominciato a desiderare Paul fino all’ossessione, il padre biologico del bambino. Anche se, i due avessero avuto soltanto una breve relazione.

Paul successivamente si è innamorato di Romy, e quindi Jessica è piombata in uno stato di sofferenza. Per di più ad aggravare la situazione c’è stato l’insuccesso di un rilevante esame di qualifica professionale. La donna si sente irritata e abbattuta e decide di andare nel bosco per abbassare l’ansia con un passeggiata. Invece proprio in quel momento viene presa dalle doglie. Annabelle si trova a passare di lì per caso e si ritrova a dover far nascere il figlio di Jessica in una baita.

Tutto va bene e nasce una stupenda bambina, la chiameranno Luna. Tuttavia Jessica, disorientata e turbata dal tragico travaglio e con la depressione post partum, rinuncia a vedere la bambina. Infatti, ha deciso di abbandonarla, senza dire niente a Paul. Programma quindi, con l’aiuto di Annabelle, un piano assurdo e perfido, che cambierà la vita di tante persone.

Annabelle avrà un idea, abbandonare in forma anonima il neonato di fronte ad un ospedale lì vicino e poi motivare in qualche modo la sparizione della bimba. Pertanto, Jessica accetterà questa proposta, ma il tutto non andrà come si aspettavano. Nel momento in cui Annabelle percorrerà il bosco con il bebè per arrivare all’ospedale, Luna comincerà a piangere richiamando l’attenzione di Michael e Natascha, che si trovano nel bosco per fare una jogging.

Annabelle deciderà quindi di abbandonare Luna tra i cespugli e nascondersi lì vicino. I due coniugi chiameranno a voce alta i genitori, ma accorgendosi che non c’è nessuno, porteranno a casa con loro la bimba abbandonata, prendendosene cura e le danno il nome di Felicitas. Annabelle farà credere a Jessica di aver lasciato la bimba in ospedale, e poi le proporrà di partire insieme a lei per la Slovenia.